Ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли похвасталась сексапильными фото с отдыха

Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая станет одной из ведущих конкурса Евровидение-2019, активно ведет свой блог в Instagram. На днях звезда похвасталась фото с отдыха, которое взбудоражило сеть.

Пока организаторы грандиозного шоу Евровидение-2019 завершают подготовку к конкурсу, его участники имеют возможность отдохнуть. В частности, ведущие вокального проекта наслаждаются весенним солнцем и набираются сил ко всеевропейскому шоу.

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Так, 33-летняя супермодель Бар Рафаэли опубликовала в сети сексапильное фото возле бассейна, сообщив, что готова к летнему сезону. Перед камерой ведущая Евровидения-2019 засветилась в белом кепи и разноцветном купальнике, который подчеркнул ее упругие ягодицы. Верх наряда Бар Рафаэли не одела, что придало пикантность ее фото. Ведущая прикрыла обнаженную грудь рукой и приветливо улыбалась.

Лето, я готова,

– игриво написала Бар Рафаэли.

Согласно блогу супермодели и телеведущей, она любит проводить солнечные дни на побережье моря и возле бассейна. Поэтому страница Бар Рафаэли пестрит сексапильными снимками в купальниках. Модель имеет роскошную стройную фигуру, потому все поклонники с удовольствием ждут следующих солнечных фото израильтянки.