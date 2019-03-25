Ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли похвасталась сексапильными фото с отдыха

68 Читати новину українською
Ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли похвасталась сексапильными фото с отдыха
Ведущая Евровидения-2019 Бар Рафаэли похвасталась сексапильными фото с отдыха / Instagram / @barrefaeli

Израильская супермодель Бар Рафаэли, которая станет одной из ведущих конкурса Евровидение-2019, активно ведет свой блог в Instagram. На днях звезда похвасталась фото с отдыха, которое взбудоражило сеть.

Пока организаторы грандиозного шоу Евровидение-2019 завершают подготовку к конкурсу, его участники имеют возможность отдохнуть. В частности, ведущие вокального проекта наслаждаются весенним солнцем и набираются сил ко всеевропейскому шоу.

Читайте также: Кендалл Дженнер поразила идеальной фигурой в бикини: фото

Так, 33-летняя супермодель Бар Рафаэли опубликовала в сети сексапильное фото возле бассейна, сообщив, что готова к летнему сезону. Перед камерой ведущая Евровидения-2019 засветилась в белом кепи и разноцветном купальнике, который подчеркнул ее упругие ягодицы. Верх наряда Бар Рафаэли не одела, что придало пикантность ее фото. Ведущая прикрыла обнаженную грудь рукой и приветливо улыбалась.

Лето, я готова,
– игриво написала Бар Рафаэли.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

Согласно блогу супермодели и телеведущей, она любит проводить солнечные дни на побережье моря и возле бассейна. Поэтому страница Бар Рафаэли пестрит сексапильными снимками в купальниках. Модель имеет роскошную стройную фигуру, потому все поклонники с удовольствием ждут следующих солнечных фото израильтянки.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Bar Refaeli (@barrefaeli)

 

blog_ava
Великий пост 2019: календарь питания по днях
сегодня
160622
Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Мода Отдых Евровидение 2019
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
сегодня 19:02 Где погулять во Львове: небанальные места города Льва, которые вас удивят
18372
В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
сегодня 18:23 В стиле Кэрри Брэдшоу: образы Сары Джессики Паркер, которые вдохновляют
62
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
сегодня 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 2869
"Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
24 марта 12:00 "Холостяк 9 сезон": что известно об участницах романтического шоу
5085
От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
24 марта 11:05 От Гайтаны до Артема Гагарина: звезды с детьми приняли участие в показе коллекции Андре Тана
4
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук