Ведущая Наталья Холоденко впервые показала лицо своей дочери: фото

Украинская телеведущая и психолог Наталья Холоденко, которая еще в марте 2019 года стала мамой, наконец показала лицо дочери. Вместе с 9-месячной Вивьен она снялась в стильной фотосессии для глянца и поделилась впечатлениями от воспитания ребенка.

Соответствующие снимки появятся в новом выпуске журнала Viva. Для глянца Наталья Холоденко и ее дочь примеряли новогодние блестящие платья, украшенные зеленым фатином.

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Интересно, что авторы съемки выбрали сразу два фото для обложки журнала. На кадрах Наталья Холоденко не прикрывает лицо малышки, своеобразно знакомя ее с общественностью. Рассекречивание внешности дочери достаточно символическое, поскольку звезда телешоу сделала это за несколько дней до Нового года. Уже в новом выпуске Наталья Холоденко подвела итог 2019-го, поделившись с поклонниками деталями личной жизни.

Я стала глубже, решительной, резкой. Какие-то вещи воспринимаю болезненно, чего-то не было раньше. А еще я начала чувствовать все тонкости и нюансы счастья. Стараюсь чувствовать и пропускать через себя каждую его молекулу,

– отметила Наталия Холоденко.



Наталья Холоденко с дочкой / Viva



Ведущая Наталья Холоденко снялась в фотосессии с дочерью / Viva

Как известно, Наталья Холоденко второй раз стала мамой в марте 2019 года. Имя нового избранника психолог и ведущая пока не планирует разглашать, поэтому интервью может стать настоящим открытием для ее поклонников.

Ранее телезвезда рассказывала, что долго не решалась признаться мужу о беременности. Наталья Холоденко решила сделать это оригинально, потому подарила ему коробку, в которой поместила сообщение. Поэтому появление на свет Вивьен изначально имело особую секретность даже в семье Холоденко.

Папе ребенка я преподнесла подарочную коробочку, а там было сообщение о том, что у нас будет ребенок. Хотя я долго не решалась сообщить об этом, даже хотела потянуть еще несколько месяцев с новостью,

– вспоминала Наталья Холоденко.

Окрестили девочку в ноябре 2019 года. Церемония была закрытой, а кумовьями Натальи Холоденко стали юморист Юрий Ткач и прима-балерина Екатерина Кухар.

Кроме маленькой Вивьен, Наталья Холоденко воспитывает сына от первого брака Илариона. В процессе воспитания мальчика активное участие принимает и бывший муж психолога, с которым ей удалось остаться друзьями после развода.



Наталья Холоденко с сыном​ / Instagram / @kholodenkon