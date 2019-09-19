Ведущая "Орла и Решки" Алина Астровская выходит замуж за коллегу, – СМИ

Ведущая тревел-шоу "Орел и Решка" Алина Астровская выходит замуж за своего коллегу Антона Лаврентьева. Ведущие популярного шоу долгое время скрывали свои отношения. Однако недавно Антон признался в любви Алине на одном из своих концертов.

35-летний Антон Лаврентьев и 29-летняя Алина Астровская впервые появились вместе на публике на свадьбе Регины Тодоренко и Влада Топалова, которая проходила в Италии. По информации СМИ, 17 сентября, Антон сделал возлюбленной предложение, на которое она с радость ответила взаимностью, сказав заветные слова "Да". Дату проведения свадьбы пока держат в секрете.

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Известным Антон Лаврентьев стал благодаря программе "Орел и Решка. Шопинг", которую вел в паре с Марией Иваковой. Поклонники тревел-шоу были уверены, что ведущие за кадром встречаются, впрочем, как позже выяснилось – ведущая встречается с актером Никитой Ефремовым.



Алина Астровская и Антон Лаврентьев

Известно, что Алина была дважды замужем. Первым мужем девушки был футболист Евгений Бредун. Их брак длился всего три года. Певица познакомилась с футболистом, когда ей было 16 лет, а когда Алине исполнилось 18 – влюбленные поженились.

После этого Алина пришла искать свою любовь на шоу "Герои и любовники", где союз не сложился ни с одним избранником, даже несмотря на то, что девушка сделала свой выбор в финале.



Избранник Алины после шоу – Роман Грицина

Во второй раз ведущая вышла замуж в 2016 году за бизнесмена Игоря, однако супружеская жизнь тоже дала трещину. Свадьбы у супругов не было, празднование проходило скромно. Что касается Антона Лаврентьева, то раньше он не был женат. Однако отменил свадьбу со своей избранницей Ириной Шелест за неделю до поставленной даты.