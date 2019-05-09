Ведущего BBC уволили за сравнение ребенка Меган Маркл с шимпанзе: подробности

Ведущий радиостанции BBC Radio 5 Дэнни Бейкер потерял работу из-за неудачной публикации с фото, на которой была изображена пара, которая держит за руки одетое шимпанзе с подписью "королевский младенец покинул роддом". Опубликованный твит назвали расистским и уволили ведущего с должности.

Дэнни сообщил на своей странице в Twitter, что его уволили. Свой поступок бывший ведущий назвал "глупым".

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"Только что уволили из BBC Radio 5", – коротко написал экс-ведущий. Вместе с этим 61-летний мужчина удалил предыдущую публикацию, получившую большой резонанс.

В сети обвинили Бейкера в том, что он издевается над расовой принадлежностью Меган Маркл. Добавим, что герцогиня Сассекская стала первым членом смешанной расы в королевской семье.

Just got fired from @bbc5live.

For the record - it was red sauce. Always. — Danny Baker (@prodnose) 9 мая 2019 г.

Представитель британской компании общественного телерадиовещания BBC заявил, что твит был "серьезной ошибкой" и противоречит ценностям, которые они пытаются воплощать.

"Дэнни – прекрасный ведущий, но еженедельное шоу у нас он вести больше не будет", – говорится в заявлении представителя.

Что известно о родах Меган Маркл?

На одном из светских мероприятий герцогиня Сассекская призналась, что ее ребенок будет апрельским. Однако прогнозы звездной мамочки несколько нарушились: 34-летний британский принц Гарри и 37-летняя Меган Маркл впервые стали родителями 6 мая в 5:26 утром. По информации Букингемского дворца, вес королевского наследника при рождении составлял 3,26 килограмма.

Сейчас Меган Маркл и новорожденный малыш чувствуют себя хорошо. Роды, как и планировалось ранее, состоялись в присутствии принца Гарри. После появления на свет первенца счастливый герцог Сассекский признался, что это был "самый удивительный опыт в жизни".

Это превосходно. Отцовство – это потрясающе. Прошло всего два с половиной дня, три дня, но мы просто в восторге от того, что у нас есть этот маленький кусочек радости,

– рассказал принц Гарри во время встречи с журналистами.

О потомстве герцогов Сассекских первой узнала королева Елизавета II. Все представители королевской семьи поспешили отправить поздравление для новоиспеченных родителей, а Ее Величество уже успела посетить правнука Арчи Харрисона в имении Фрогмор-хаус.

Общественность уже тоже успела познакомиться с сыном принца Гарри и Меган Маркл. Супруги пригласили журналистов в St George's Hall, что в Виндзорском замке, и показали представителям СМИ младенца.

Смотрите видео: первый выход Меган и Гарри с сыном