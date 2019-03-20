Ведущего Дмитрия Комарова подстрелили в Бразилии: что на самом деле произошло

В сети появилось видео, как ведущего программы "Мир наизнанку" Дмитрия Комарова во время съемок в Бразилии подстрелили неизвестные. О состоянии 35-летнего мужчины уже сообщили его коллеги с телеканала "1+1", где отметили, что он цел и невредим.

Несколько часов назад на видеохостинге YouTube появилось видео, как за Комаровым и его коллегой бегут трое неизвестных с огнестрельным оружием. Дмитрий попросил оператора опустить камеру и бежать, но на фоне раздались выстрелы, после чего объектив переключился на лежащего в крови Комарова.

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"Моим украинским друзьям не повезло", – так подписан шокирующий видеоролик на YouTube-канале ACTOR FIGHT, что переводится как "Актерская битва".

Что случилось с Дмитрием Комаровым – несколько часов назад было неизвестно, но пользователи в социальных сетях уже успели обсудить различные версии появления видео: от действительно несчастного случая до плохой актерской игры ведущего ради поднятия рейтингов тревел-шоу.

Смотрите видео с Дмитрием Комаровым в Бразилии в крови:

Что на самом деле произошло?

Телеведущие программы "Сніданок" на "1+1" в утренней программе 20 марта подтвердили, что с Дмитрием Комаровым все хорошо и получили от него видеообращение.

"Привет, дорогие друзья. Доброе утро, доброе утро у вас! У нас в Бразилии поздняя ночь и вот посреди ночи я по просьбе "Сніданку" выхожу к вам на связь, отправляю это видео, чтобы доказать, что мы живы, мы здоровы и с нами все хорошо. Извините, что вам пришлось за нас попереживать и большое спасибо за такое теплое отношение. Все хорошо. Из-за этого видео успели даже мои родные попереживать, но хороших новостей много. Мы скоро возвращаемся в Украину, привозим много хорошего материала. Сегодня в 22:45 на "1+1" новый крутой выпуск, поэтому все очень хорошо. Всем большое спасибо, до новых встреч!", – рассказал здоровый и целый Дмитрий Комаров.

А что же на самом деле произошло у телеведущего в Бразилии, поклонники смогут увидеть в новой серии тревел-шоу "Мир наизнанку" сегодня в 22:45 на канале "1+1". Можно предположить, что это была постановка, в которой ведущий Дмитрий Комаров анонсировал выход нового выпуска программы.