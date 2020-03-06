Ведущий Анатолий Анатолич рассекретил секс-фантазию своей жены

Популярный украинский ведущий Анатолий Анатолич обычно не разглашает деталей своей личной жизни. Однако на днях он сделал исключение и открыл информацию о секс-фантазии своей жены.

Произошло это в эфире шоу "Ночь в баре", которое выходит на ютуб-канале "Люкс ФМ". Звездными гостями нового выпуска стали ведущий Анатолий Анатолич, певец и шоумен Владимир Дантес и актер "Женского квартала" Валентин Михиенко. Мужчины не обошлось каверзных вопросов и, попивая коктейли, откровенно рассказали о своей интимной жизни.

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В рубрике "Правда или действие" Анатолий Анатолич поделился эротической фантазией, которую мечтает когда-то попробовать со своей женой Юлой. Ведущий признался, что любимая хотела бы увидеть его в другом образе – с усами. Однако воплотить это не удается.

Моя жена хотела бы попробовать секс с усатым мужчиной, но у меня нет усов. Они, к сожалению, не растут. Но это наша общая мечта,

– рассказал Анатолий Анатолич.

Поэтому шоумен в шутку позавидовал своим коллегам по шоу, которые имеют усы. Откровенный ответ Анатолий Анатолич выбрал, чтобы не делать себе массаж лица пальцами, одетыми в презервативы.

Смотрите выпуск шоу "Ночь в баре": видео

Как известно, Анатолий Анатолич (настоящее имя – Анатолий Яцечко) женат с августа 2009 года. Избранницей популярного ведущего стала журналистка и владелица одноименного пиарагентства Юла. В браке звездная пара воспитывает двух дочерей – 9-летнюю Алису и 7-летнюю Лолиту.