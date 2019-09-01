Ведущий Никита Добрынин показал пикантное фото с победительницей "Холостяк-9"

Известный украинский ведущий Никита Добрынин после участия в шоу "Холостяк-9" привлек внимание всех отечественных СМИ. Герой проекта начал строить отношения с победительницей Дарьей Квитковой и делится с ней довольно откровенными снимками.

На днях пара отметила первую годовщину встречи. В 2018 году они познакомились на съемках романтического проекта "Холостяк-9", куда Дария Квитковая пришла в поисках любви. Хрупкая девушка покорила Никиту Добрынина и до сих пор строит с ним отношения.

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"Ровно год назад на проекте "Холостяк" ты вышла из лимузина и сказала: "Привет, я Даша"... Теперь не сомневаюсь, что так распорядилась судьба, потому что эта встреча привнесла в мою жизнь незабываемые и волнующие моменты, перевернула мир вокруг. Вместе мы сильнее, вместе мы счастливы. Давай не терять нашу магию, впереди еще море приключений и историй", – трогательно написал Никита Добрынин, опубликовав романтический ролик истории их любви.

Этим телеведущий не ограничился. Уже в следующей Instagram-заметке Никита Добрынин показал, что в первую годовщину знакомства сделал одинаковую татуировку с Дарьей Квитковой. Чтобы продемонстрировать это, пара появилась в довольно откровенных образах. Дария Квитковая позировала рядом со звездным любимым топлесс и в минишортах, прикрыв грудь руками. В то же время Никита Добрынин делал селфи в трусах.

Откровенное фото и идею тату прокомментировала Дария Квитковая. Девушка призналась, что инициатором был Никита Добрынин. Именно он предложил блогерше сделать парное тату, которое символизировало бы их любовь. Дария и Никита выбрали особые фразы, которые разместили под грудью.

Как-то Никита рассказал, что хотел сделать татуировку еще на финальном свидании проекта. Затем мы оттягивали этот момент, потому что не знали, что именно хотели бы... Неделю назад, когда я была дома, мне приходит СМС от Никиты о том, что он готов сделать тату и хочет, чтобы я была рядом. Через сутки мы уже сидели в тату салоне,

– рассказала Дарья Квитковая.

Что известно о романе Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой?

24 мая 2019 года прошел финал шоу "Холостяк-9", в котором главный герой проекта Никита Добрынин провел последние романтические свидания, после чего решил отдать кольцо блондинке Даше. Уже на постшоу телеведущий разрушил все мифы о шоу "Холостяк": Никита Добрынин стал первым из героев проекта, который продолжил отношения с финалисткой.



Пара поселилась в столичной квартире телеведущего. Никита и Дария активно ведут свой блог в Instagram, где охотно делятся с подписчиками деталями своей личной жизни.