Ведущий премии MTV Джон Траволта перепутал Тейлор Свифт с ее двойником Джейд Джоли: детали

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Тейлор Свифт
Тейлор Свифт / Getty Images

Накануне, в ночь на 26 августа, в Ньюарке, в Нью-Джерси, состоялась традиционная церемония награждения премии премии MTV Video Music Awards. В центре внимания оказалась Тейлор Свифт, однако не только потому, что стала обладательницей сразу двух статуэток, а потому, что ведущий чуть не отдал ее в награду ее двойнику.

На церемонии MTV Тейлор Свифт одержала победу в номинациях "Лучший клип" и "Лучшее видео с социальным подтекстом". Поскольку в ее клипах часто снимаются ее двойники, точнее, драг-квин, то получать статуэтки на сцену они выходили вместе с артисткой.

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Однако после того, как ведущая Латифа объявила имя победительницы, она не слишком быстро смогла подняться на сцену. Пока она пробиралась сквозь толпу гостей и друзей, которые останавливали ее, чтобы поздравить, первыми рядом с ведущими предстали ее двойники. Поэтому Джон Траволта, не разглядев, кто стоит перед ним, протянул статуэтку травести-артисту, который снимался в клипе Тейлор Свифт. Однако он быстро понял, что настоящая Тейлор Свифт пока что только поднимается принять награду.

Тейлор Свіфт
Тейлор Свифт / Getty Images 

Двійниу Тейлор Свіфт
Двойник Тейлор Свифт Джейд Джоли / Hello Magazine
 

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Теги: LifeStyle Курьезные новости Новости LifeStyle
Источник: LifeStyle 24
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