Ведущий Слава Демин смиксовал хиты украинских звезд и выпустил песню "Я твой никотин"

Радиоведущий Люкс ФМ Слава Демин выпустил собственный развлекательный трек "Я твой никотин", который смиксовал из хитов других исполнителей. В нем можно услышать фрагменты из песен Монатика, группы "Время и Стекло", Оли Поляковой и KAZKA.

Ведущий признается, что новая песня имеет лишь развлекательный характер и легко подойдет для танцев вечером. Все, кто хоть немного интересуется творчеством украинских исполнителей, смогут узнать знакомые слова в песне.

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Я твой никотин – украиноязычный ремейк песни Ofenbach Rock It. В нем собраны названия песен популярных артистов: Время и Стекло "Дым", Монатик "Love It ритм", Оля Полякова "Шлепки", KAZKA "Свята",

– поделился Демин на собственном YouTube-канале.

Я твой никотин – Слава Демин: смотреть онлайн