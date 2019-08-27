Ведущий Тимур Мирошниченко во второй раз станет отцом

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Тимур и Инна Мирошниченко во второй раз станут родителями
Тимур и Инна Мирошниченко во второй раз станут родителями / Instagram / @_inna_mi_

Знаменитый украинский ведущий Тимур Мирошниченко, наиболее известный участием в Евровидении-2017, во второй раз станет отцом. Его жена Инна находится на 20 неделе беременности.

Этой новостью Тимур Мирошниченко поделился с поклонниками на официальной Instagram-странице. К записи счастливый папаша добавил результаты летней фотосессии со своей женой Инной.

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"На днях обещал вам две суперновости! Вот вам первая!"– с юмором написал Тимур Мирошниченко к фото с беременной женой.

В то же время жена телеведущего призналась, что сейчас находится на 20 неделе беременности. Кроме этого, Инна трогательно призналась в любви звездному мужу.

Я настолько сильно тебя люблю, что мысль о большой семье, где в каждом есть частичка тебя, делает меня невероятно счастливой. Знакомьтесь, наш junior (младший, – LifeStyle 24). 20 недель. Он уже прошел половину пути до встречи с этим миром. Не всегда справедливым или последовательным, но тем миром, где он точно никогда не будет нуждаться как минимум в одном – в нашей любви! – написала Инна Мирошниченко.

Известно, что жена Тимура Мирошниченко будет рожать в одной из частных клиник столицы, услугами которой в свое время воспользовались Джамала, Светлана Тарабарова, Лилия Ребрик, Валентина Хамайко, Снежана Бабкина.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Inna Miroshnychenko (@_inna_mi_)

Это будет не первый ребенок в семье Тимура и Инны Мирошниченко. 18 июня 2018 года у пары родилась девочка, которую они назвали Мией.

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Теги: Новости Украины Звездные мамы LifeStyle Звездные дети
Источник: LifeStyle 24
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