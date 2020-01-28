Вегетарианское меню и никакого пластика: что увидят звезды на столах вечеринки Оскара

Традиционная церемония награждения премиями Оскар-2020 состоится уже совсем скоро – 10 февраля. После получения желанных статуэток звезды отправятся на традиционный бал, который проводится без камер прессы. Там они веселятся со своими коллегами, угощаются и расслабляются без лишних глаз.

Организаторы премии Оскар решили взять пример с первой кинопремии в году – Золотой глобус – частично отказаться от животной пищи и полностью забыть о пластике. Инициатором первой премии стал Хоакин Феникс, знаменитый защитник окружающей среды. Впрочем, такую инициативу охотно поддерживают немало других голливудских звезд.

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Поэтому организаторы премии Оскар-2020 приняли это к сведению и отметили, что меню на торжественной церемонии будет полностью растительным, а на столах откажутся от пластиковых бутылок. Относительно Губернаторского бала – традиционного ужина после премии Оскар, то там будет 70% меню растительного происхождения, а 30% – животного. Об этом сообщили в издании Variety.

"В течение последнего десятилетия Академия пыталась сократить углеродный след, и за последние семь лет у Оскара он был нулевым. Мы продолжаем расширять наш план стабильного развития с конечной целью стать углеродно-нейтральными", – говорится в официальном заявлении Американской киноакадемии.

Что известно об Оскаре-2020?

92-я церемония награждения премиями Оскар в 2020 году состоится 10 февраля. Престижное событие традиционно прогремит в Лос-Анджелесе в театре "Долби". Номинанты 24 категорий будут бороться за желаемую победу. Церемония будет транслироваться в США телерадиокомпанией ABC, а ведущего события решили не выбирать. Положительный опыт прошлого и 1989-го годов дал понять организаторам события, что для награждения именитыми статуэтками не нужно дополнительного человека, поскольку это могут сделать сами коллеги-звезды.