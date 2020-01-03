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Величественная роскошь: Кэти Перри снялась для индийского Vogue

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Кэти Перри для индийского издания Vogue / Фото: Vogue India

Американская поп-исполнитель Кэти Перри стала приглашенной звездой индийского издания Vogue, где украсила январскую обложку и примерила роскошные традиционные наряды для фотосессии.

Автором ярких фотографий стал Грег Свелз. Кэти Перри, которая недавно рассказывала об отношениях с женихом Орландо Блумом, позировала для художника в ярких "конфетных" образах. На платьях и головных уборах было много лент из переработанных тканей и камней, а фотоистория происходила среди цветов – бархатцев, – и на улицах Индии.

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Кэти Перри для индийского издания Vogue / Фото: Vogue India

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Мода Кети Перри
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