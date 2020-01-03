Величественная роскошь: Кэти Перри снялась для индийского Vogue

Автором ярких фотографий стал Грег Свелз. Кэти Перри, которая недавно рассказывала об отношениях с женихом Орландо Блумом, позировала для художника в ярких "конфетных" образах. На платьях и головных уборах было много лент из переработанных тканей и камней, а фотоистория происходила среди цветов – бархатцев, – и на улицах Индии.

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Кэти Перри для индийского издания Vogue / Фото: Vogue India

Мода никогда не была так тесно переплетена с реальностью, как сегодня. Наблюдая за сейсмическим изменением ценностей, культурой и моралью, мы понимаем, как эти времена привели к изменениям в моде. Климатический кризис – это самая большая угроза, с которой мы сталкиваемся, и она влияет, кроме всего прочего, на то, как мы одеваемся и покупаем. Наша большая звезда-покровительница Кэти Перри покоряет улицы калейдоскопического Мумбаи,

– говорится в индийском издании Vogue о заслугах певицы перед миром за ее благотворительную деятельность.

Добавим, что название первого издания в 2020 году призывает читателей к глобальным изменениям: "Время моде менять будущее".