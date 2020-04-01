Великий пост 2020: важные даты, правила и приметы

Стихия украинской весны несет в себе две потока – задумчиво-лирический и звонко-торжественный. Природа украинской Церкви эти потоки таинственно объединяет. Наверное, именно поэтому главные события украинского сакрального года приходятся на весну.

"Нет человека, который жил и не согрешил" ... Эта простая христианская истина ныне доступна не всем. Точнее, далеко не все о ней вспоминают. И даже вспомнив, – все ли способны ее придерживаться. К счастью, Господь не оставляет своих суетных чад на произвол судьбы.

Весной в жизнь многих украинцев властно входит Великий пост. (Впрочем, в своей основе это явление не национальное. Поститься нужно всем православным христианам во всем мире, поскольку постные ограничения введены соборными решениями Церкви с самого начала христианской эпохи. Вс целом в год приходится более двухсот постных дней. Другое дело – нюансы: их в течение столетий возникало много – и хронологических и географических. Присутствуют они и в Украине). Это действительно большое испытание для духа и тела, поскольку речь идет о всех сферах человеческой жизни-бытия.

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Семь недель Великого поста предстоит провести как можно более благочестиво: без обид, гнева, лжи и тому подобное. Всевозможные зрелища и развлечения (разве что кроме концертов духовной музыки) также строго запрещены. Что уж говорить о посте телесном: интимные отношения в Великий пост исключаются. Так же, как и употребление любых мясных, молочных и рыбных блюд. Масло и вино разрешаются только по праздникам и в субботние и воскресные дни. Конечно, внешние атрибуты поста – не самоцель. Кроме самодисциплины он вносит в жизнь необходимый элемент жертвенности и самоотречения ради спасения своей бессмертной души. Но главное содержание поста – это искреннее покаяние, без которого невозможно "войти в радость Господа". А к этой радости в светлом Христовом Воскресении должен приобщиться каждый православный украинец.

Вечером в последнее воскресенье перед Великим постом, которое называется Сырным Воскресеньем, в украинских православных и греко-католических церквях происходит особая служба – Прощеная вечерняя. Собственно, это уже великопостная служба – ведь церковный день в Украине начинается с шести часов пополудни. По обычаю древних монахов-отшельников, которые именно в этот день собирались из своих разбросанных по лесам и горам келий и пещер, все прихожане сходятся вместе. По завершении вечерней священник и люди просят друг у друга прощения за все грехи, совершенные в течение года, чтобы с неотягощенным проступками перед своими ближними сердцем начать раскаяние перед Богом.



Весной в жизни украинцев входит Великий пост

Первый день Великого поста в народе называется "жилистым понедельником". Этимология этого названия двойная. В духовном плане именно усиленные, усердные молитвы первой недели Великого поста заслуженно называются святыми отцами Церкви "жилами души", которые соединяют человека с Небом. Приземленное толкование выводит "чистый понедельник" из постных-преписных "жиляников" – ржаных лепешек, которые пекутся хозяйками сей день. Традиционными блюдами являются и тертый хрен со свекольным квасом, а также редька. Блюда, скажем прямо, для здорового желудка. Впрочем, проблему можно решить очень просто, поскольку благочестивый обычай и церковный устав одобряют полный отказ от пищи в первый день Великого поста. Отсюда происходит еще одно название этого понедельника – "чистый", когда не только души, но и горшки должны остаться чистыми ...

Великий пост разделяется на семь седмиц, то есть недель, причем каждая неделя поста имеет свое название.

Первая зовется Торжеством Православия, в честь окончательной победы Церкви над иконоборческой ересбю еще в IX веке. В этот день украинские священники имеют особенно много работы, поскольку все добропорядочные прихожане стремятся исповедоваться и причаститься в начале поста после ежедневных и очень длинных богослужений первой седмицы святой Четыредесятницы, как иначе называется Великий пост. В западноукраинских городах и селах к духовникам выстраиваются длинные очереди, что радует сердца пастырей, но несколько снижает "качественные показатели" исповеди.

Вторая неделя поста посвящена святителю Григорию Паламе, архиепископу и выдающемуся отцу Церкви, яркому представителю аскетического учения под названием исихазм.

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Третья неделя называется Крестопоклонной. Накануне вечером на середину каждого храма виносится украшенный крест-распятие, чтобы верные, созерцая это знамя победы над грехом, духовно укреплялись посередине длинной постной дороги.

Четвертая и пятая недели посвящаются большим подвижникам духа – преподобным Иоанну Лествичнику и Марии Египетской. Их пример должен вдохновлять христиан на постные подвиги и искреннее покаяние. Характерный внешний признак постных богослужений – земные поклоны. Они несут большое воспитательное значение для углублени собственного смирения. Например, в пятую среду поста, во время так называемого "Марииного стояния", когда читается Великий покаянный канон святого Андрея Критского, верующие, кладут в храме до трехсот таких поклонов! И вообще – чтобы соблюсти все постные требования церковного Устава нужно иметь хорошую физическую подготовку. Впрочем, Господь дает силы всем, кто нуждается в помощи.

Однако не следует думать, что Великий пост – это сплошные слезы и битье в грудь. Есть среди этих 49 дней два больших праздника, которые имеют очень большое значение для подготовке к Пасхе. Благовещение Пресвятой Богородицы (7 апреля) недаром воспевается Церковью как "начало нашего спасения". Ведь архангел Гавриил возвестил Деве Марии большую тайну – о рождении в Ней от Духа Святого Спасителя мира. Как убеждены в народе, на Благовещение для величия праздники и птица не вьет свое гнездо. Людям тем более не годится работать. Зато непременно следует побывать в церкви, где после литургии в соответствии с древней традицией священники освящают просфоры – ритуальные хлебцы. Затем их закапывают по огородам, чтобы овощи хорошо росли. Украинцы верят, что Бог благословляет в этот день растения – и все начинает обильно цвести. Именно на Благовещение принято "топтать ряст" – ходить по весеннему лесу, набираясь жизненной силы на целый год. А еще – девушки после обеда танцуют вокруг сельских церквей первый весенний танец – "Кривой танец".



На Благовещение девушки танцуют первый весенний танец

А известная Благовещенская примета касается погоды: какой она будет в этот день – такой будет и на Пасху.

Праздник Входа Господня в Иерусалим всегда приходится на воскресенье перед Пасхой. Установлен он тоже в честь евангельких событий – торжественной встречи Иисуса Христа жителями священного города перед Его крестным подвигом. Тогда иудейские дети размахивали пальмовыми листьями с возгласами "Осанна в вышних! – Спасение в небе!". Еще в древности возник прекрасный обычай освящать эти листья накануне праздника. Но в Украине кроме Крыма пальмы не растут. Поэтому православные украинцы и заменили эту экзотику своей любимой вербой. А сам праздник стали называть Вербным или Цветоносным Воскресеньем. Освященными ветками вербы украшают дома – для отгнания нечистой силы, а также используют в качестве целебного зелья. Высаженные после этого праздника освященные веточки, превратившись со временем в прекрасные деревья с раскидистыми серебристыми кронами, являются настоящим украшением украинских пейзажей. А еще – непослушных детей и неблагочестивых взрослых легонько бьют такими веточками, приговаривая: "Не я бью – верба бьет. За неделю – Пасха, недалеко красное яичко!"

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Да, действительно недалеко. Но семь последних дней Великого поста является и самыми ответственными. Недаром неделя называется Страстной. Каждый христианин должен вместе со Спасителем пройти Его последний путь – через Тайную вечерю, Гефсиманский сад и Голгофу, чтобы возродить в себе образ Божий, разоренный грехом. Вечером в Страстный Четверг в храмах проходит особое богослужение – так называемые Страсти, когда верные с зажженными свечами в руках слушают двенадцать евангельских фрагментов об предательстве, суде и крестных страданиях Христа. Затем эти свечи следует донести горящими домой – чтобы и дома засветились этим пламенем Божественной любви. А в Страстную Пятницу на середину каждой церкви выносится Плащаница – вышитая икона Погребения Господа – для поклонения и совершения чина похорон.



В Страстную Пятницу на середину каждой церкви выносится Плащаница

Этот чин заключается в том, что Плащаница под печальный звон трижды обносится вокруг церкви. А в Страстную Субботу все замирает, – и люди, и природа готовятся к Воскресению Господня ...



В 2020 году Пасха приходится на 19 апреля

Автор: Евгения Гайова, сотрудник Национального музея народной архитектуры и быта Украины.