Великий пост 2019: что можно есть и что не надо делать

Великий пост в 2019 году – считается центральным (главным) постом в церковном православном календаре, который является подготовкой к наступлению главного праздника религиозного мира – Пасхи. Как правильно питаться – читайте в материале.

Великий пост 2019 начинается 11 марта в понедельник и завершится в субботу 27 апреля. Характеризуется прежде всего особыми богослужениями, молитвами, покаянием и воспоминанием о жизни и смерти Иисуса Христа. Великий пост установлен в честь 40-дневного поста, который соблюдал Спаситель в пустыне.

Читайте также: Пасха в Украине 2019: дата и традиции

Великий пост 2019: что можно есть

Для того чтобы вы душой и телом смогли почувствовать радость и святость от приема пищи, ваша еда должна быть разнообразной, но простой. В пост нельзя злоупотреблять пряностями, солью, сахаром и жареной пищей. Отдайте предпочтение еде, приготовленной на паровой бане или в гриле.

Овощи и фрукты: вареные, тушеные, запеченные – должны стать основой вашего питания. Пусть на вашем столе будут морковь, картофель, свекла, квашеная капуста и огурцы. Не забывайте о кукурузе, горошке, яблоках, гранате, бананах и цитрусовых. Чем разнообразнее – тем лучше.



Великий пост 2019: что можно есть

Каши: каши должны стать еще одной важной составляющей вашего рациона. Не забывайте, что готовить их только на воде и придется обойтись без добавления масла.

Вместо мяса, молока и яиц: если вы включите в свой рацион растительный белок – то ваш организм ничуть не пострадает от отсутствия мяса. Растительный белок содержится в баклажанах, арахисе, чечевице, сои и всех растениях семейства бобовых.

Великий пост 2019: запрещенные продукты

В течение всего поста следует отказаться от таких продуктов:

- мясо и мясопродукты;

- рыба и рыбные продукты (кроме нестрогих дней);

- яйца;

- молоко и молочные продукты;

- сладости;

- выпечка;

- фаст-фуд;

- алкоголь.

Что нельзя делать в Великий пост 2019

Не едой единственной. Пост – это время духовного очищения. Поэтому во время поста необходимо соблюдать и определенное поведение: нельзя употреблять алкогольные напитки, максимально ограничьте развлекательные мероприятия, а также светские выходы в свет, в Большой пост нельзя венчаться, на время поста рекомендуется супружеская сдержанность, постарайтесь за это время избегать раздражительности, образ, злобы и осуждения.

Традиции Великого поста 2019

В Великого поста четыре периода и продолжается он 48 дней:

- первые 40 дней – Четыредесятница;

- Лазарева суббота – 6 суббота поста;

- Вход Господень в Иерусалим – 6 воскресенье поста (Вербное воскресенье);

- Страстная седмица (Страстная неделя).

Читайте также: Великий пост 2019: календарь питания на каждый день

Последней неделей Великого поста является Страстная Седмица. Дни Страстной седмицы называют Великими: например, Великий понедельник, Великая пятница и так все дни.



Великий пост 2019: традиции

В Великий понедельник необходимо подготовить свое жилье – помыть, почистить, покрасить. В Великий вторник готовится одежда и утюжится белье. В Великую среду необходимо завершить все хозяйственные работы. Надо полностью убрать весь дом, избавиться от мусора. Также в этот день заготавливаются яйца для писанок и пасхальных яиц, нужно подготовить все необходимое для их росписи.

На Великий четверг (Чистый четверг) приходится наибольшее количество обрядов, примет и действий. В этот день пекут традиционные куличи. Пасха – не просто праздничный хлеб, она символизирует тело Христа. Перед тем, как приступить к выпечке, надо помолиться. Необходимо подготовить тело к Пасхе – хорошо вымыться. В Великую пятницу нельзя абсолютно ничего есть, запрещается петь песни и слушать музыку, стирать, шить, резать. Великая суббота – наиболее хлопотный день для хозяек. Надо все приготовить, сварить, в этот день изготавливают писанки и красятся яйца.

Во время поста совершается телесная и духовная подготовка к празднику Пасхи. Духовная подготовка состоит в том, что в дни поста необходимо больше внимания уделять молитве, чтению духовных книг, исповедям. Телесная подготовка к Великому Посту – это воздержание от непостной еды.