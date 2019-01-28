Когда начало Великого поста 2019: история и правила соблюдения

Пасхальный пост является самым строгим и самым главным постом, в период которого следует воздерживаться от веселья, радости и уделять время духовному развитию. Начало Великого поста в 2019 году начнется в понедельник 11 марта, а завершится в субботу 27 апреля. Пасху христиане будут отмечать 28 апреля.

Общая длительность Великого поста составляет 48 дней. Начинает пост Четыредесятница (первые сорок дней), а заканчивает Страстная седьмица (последняя неделя перед Пасхой). Великий пост начинается за семь недель до Христова Воскрешения.

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Те люди, которые хотят соблюдать Великий пост, должны изучить общие рекомендации, сохранить список запрещенных продуктов и блюд, а также выяснить, что можно употреблять каждый день.

Великий пост нужен каждому для того, чтобы очиститься от грехов и подготовить свою душу к светлому празднику. В течение всего поста человек должен отказываться от пищи, в память о сорокадневном посте Иисуса. В течение сорока дней христиане должны отказываться от развлечений и удовольствий, посвящая время самопознанию и молитвам.

История Великого поста

Церковь установила Великий пост в память о скитаниях по пустыне Иисуса Христа, который в течение 40 дней, несмотря на искушения, отказывал себе в еде. Время Великого Поста нужно для размышлений. Во время него христиане вспоминают, что Господь был предан своим ученикам и был распят на кресте. После оплакивания Богородицей Девой Иисуса Христа положили в гроб, но на третий день он воскрес из мертвых.

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Первый день Великого поста называется Чистым понедельником, а вся первая неделя – Чистой седмицей. В древности на этой неделе ели грибы, квашения, соления и рыбу. Вторая неделя поста называлась Второй седмицей. На этой неделе девушки начинали вышивать жемчугом свою будущую подвенечную одежду.

Третяя и четвертая недели поста называются Крестопоклонными. В четверг пекли из постного теста "кресты" с изюмом посередине. Из-за того, что на кресте принял смерть Иисус Христос ради спасения людей, крест стал особо почитаемым. В древности кресты украшали жемчугом и носили на шелковых шнурках.

Пятая неделя поста называется Похвальной седмицей. Шестая неделя – Вербное воскресенье, а суббота в Вербное воскресенье Великого поста называется Лазаревой субботой. Назвали этот день в честь Лазаря – брата Марфы и Марии, которого воскресил из мертвых Иисус Христос.

Правила соблюдения Великого поста

– Перед началом поста обязательно надо исповедаться и причаститься.

– В течение 48 дней поста придерживайтесь полного отказа от пищи животного происхождения и мяса.

– Во время поста надо помогать людям.

– Не устраивайте шумные вечеринки.

– Ограничьте свои вредные привычки. В Великий пост забудьте об употреблении спиртных напитков и откажитесь от курения.

– Каждое воскресенье идите в церковь на литургии и ежедневно посвящайте время молитвам.

– Сдерживайте себя в телесных утехах.

– Не конфликтуйте и не ссорьтесь с коллегами, друзьями и близкими.

– Не держите ни на кого злобу и не думайте о плохом.

– Избавьтесь от зависти, но не врите. Будьте честными с собой и окружающими людьми.

Заканчивается пост в воскресенье, 28 апреля. В светлый праздник Христова Воскресения можно употреблять любые блюда и продукты, однако к привычному рациону надо возвращаться очень тщательно.

Привычные продукты в меню рекомендуется добавлять постепенно, небольшими порциями. Таким образом, вы убережете организм от переедания и сделаете пост полезным для физического здоровья и духовного развития.