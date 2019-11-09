Великое возвращение Оззи Осборна: артист выпустил первую за 9 лет сольную песню

Легендарный рок-музыкант Оззи Осборн представил долгожданный трек. Песня получила название Under The Graveyard и вошла в будущий сольный альбом артиста.

Как известно, последний раз Оззи Осборн выпускал студийный альбом еще в 2010 году. Тогда его пластинка Scream получила бешеную популярность в мире и разошлась миллионными тиражами. После этого Оззи Осборн решил взять своеобразную творческую паузу, выступая перед сторонниками со своими известными хитами.

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7 ноября артист выпустил долгожданный трек Under The Graveyard, ознаменовавший новый этап его творчества. Кроме этого, в сети Оззи Осборн признался, что это только первая композиция из его будущего альбома. Презентация пластинки легенды рок-музыки запланирована на январь 2020 года. Альбом выйдет под названием Ordinary, а его украсит несколько жуткое фото Осборна.

Слушайте новую песню Оззи Осборна Under The Graveyard: аудио

Пока неизвестно, будет ли Оззи Осборн снимать клип к новой песне. Однако в сети не сдерживают восторга от выхода трека и призывают музыканта не затягивать с премьерами следующих хитов. "2019 года, а мы снова слушаем Оззи! Это что-то очень хорошее для истории музыки", "Ура, Оззи вернулся", "Это жутко, что его голос такой же, как 50 лет назад", "В целом эта песня замечательная. Жду новых песен", "Удивительно, как для человека, который в этом году был на волоске от смерти", – написали сторонники в ютубе.

Что известно об Оззи Осборне?

Оззи в 70 лет может похвастаться не только миллионными армиями сторонников, но и званием основателя тяжелого металла, как направления рок-музыки. Свою карьеру он начал в 1967 году, после того, как вышел из тюрьмы из-за краж. За десятки лет своей карьеры Оззи Осборн выпустил 11 студийных альбомов и десятки концертных записей, за которые он получил статуэтку Грэмми.



За последние годы артист больше времени уделял своей жене Шэрон, чем музыке. Оззи взял творческую паузу на 9 лет и давал немногочисленные концерты по Европе. в конце января 2019 года Осборн внезапно отменил свои выступления из-за инфекционного заболевания, которое могло перейти в пневмонию. Тогда артист признался, что оказался в шаге от смерти.