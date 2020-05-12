На велосипеде с прицепом: Катя Осадчая показала, как катает маленького сына

Популярная украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с сыном и мужем организовала прогулку на природе. Она показала фото, где изображена на велосипеде, а ее сын – в прицепе.

Хотя карантин в Украине ослабили, и Катя Осадчая не спешит возвращаться из загородного дома в шумную столицу. Она изучает безлюдные окрестности Киева и наслаждается отдыхом в семейном кругу. На ее личной странице в инстаграме появилась фотография с очередной прогулки.

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Ведущая поделилась новой фотографией, где позирует на фоне озера с велосипедом, к которому прикреплена специальная коляска для детей. В ней Катя катает своего маленького сына Ивана, который показывает пальцем на озеро.

Осадчая одета в красно-белую кофту в полоску и белые укороченные брюки-клеш. Соединила такой наряд с кроссовками белого цвета. Известно, что Катя поклонница природной красоты, поэтому ее часто можно увидеть без макияжа. На этом кадре она предстала именно так, а главным украшением ее образа стала сияющая улыбка. Волосы знаменитость собрала в хвост.

Мой главный вид спорта. Кручу педали с нагрузкой,

– подписала фото звезда.



Катя Осадчая на велосипедной прогулке с сыном/ Instagram / @kosadcha