Венеция – город, который исчезает под водой: что нужно успеть увидеть и как добраться из Украины

Венеция – один из самых известных и уникальных городов планеты. Исторический центр построен на 118 островах Венецианской лагуны. Тысячи туристов съезжаются в этот колоритный и удивительный город, чтобы увидеть знаменитые каналы, гондолы, мосты и местную архитектуру. Спешите попасть в Венецию, ведь город каждый год страдает от воды, и когда-то, его может не стать.

В Венеции случился масштабный паводок за последние 50 лет. Уровень воды достиг 1,87 метра, вызвав настоящий коллапс. Под водой оказалось 80% островной части города. Причиной такого сильного паводка стали сезонные дожди. По прогнозам ученых, через 20 лет Венеция станет непригодной для жизни. Из-за увеличения количества воды и прилива моря, город постепенно оседает и сыреет, поэтому успейте его увидеть, пока у нас есть еще такая возможность.

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Как дешево добраться в Венецию

До Венеции можно добраться автобусом, машиной или самолетом. Большинство автобусов, следующих в Италию – не заезжают в саму Венецию, а делают остановку в городе Местре, который расположен неподалеку. Билет туда со Львова можно купить за 2600 гривен, из Киева за 2400 гривен. Обратите внимание на то, что дорога будет совсем нелегкой: в автобусе вам придется проехать около 30 часов с учетом остановок в городах. Курсируют такие автобусы по Европе ежедневно.

Если у вас есть машина, вы можете самостоятельно составить маршрут добирания. Кроме того, что вы увидите заветную Венецию – у вас есть все шансы увидеть страны Европы, которые вы будете проезжать. Среди них – Венгрия, Австрия и Словения. Интересные предложения можно найти на BlaBlaCar. Маршрут Киев – Венеция обойдется вам в 3 тысячи гривен, впрочем, предлагают водители такие поездки не очень часто.

Венеция вам непременно понравится

Быстрее всего добраться до Венеции можно на самолете. Прямой рейс предлагает авиаперевозчик из Львова. Билет в одну сторону обойдется от 39 до 59 евро, в обратную-не белее 69 евро. Все зависит от месяца, который вы выберете. Если покупать билеты заранее – можно существенно сэкономить. Даты, которые вам больше всего подходят и цены – смотрите здесь.

Из Киева самолет в Венецию не летит, поэтому вы можете выбрать Болонью, а уже оттуда добраться на местном транспорте в Венецию. Билет в Болонью будет стоить от 49 до 109 евро, обратно от 59 до 109 евро.

Из Болоньи в Венецию можно добраться на поезде Trenitalia Eurostar или автобусе. Поезд отправляется с центрального автовокзала и едет до станции Венеция Санта Лючия. Стоимость билетов Болонья – Венеция – 26 евро. Время в пути займет не более 2-ух часов.

Где жить в Венеции

Останавливаться в отеле или хостеле в самой Венеции – удовольствие не из дешевых, ведь город очень туристический и наплыв людей там бешеный, за что и большой спрос, и нехватка мест, и большая цена. Ежедневно город посещают около 80 000 туристов. Лишь трехзвездочный отель вам примерно обойдется в 200 евро.



Жилье в Венеции очень дорогое

Намного дешевле жилье обойдется в городе Местре. Одна ночь в отеле вам обойдется от 25-45 евро и выше, в зависимости от ваших возможностей. На общественном транспорте в Венецию вы потратите 20 минут на дорогу и 3,5 евро на билет в две стороны. Билеты стоит купить заранее в специальных кассах.

Что стоит увидеть в Венеции

Редакция LifeStyle 24 выбрала для вас самые интересные места, которые стоит увидеть каждому туристу, который приедет в Венецию. Сюда из экспедиций возвращался Марко Поло, здесь музицировал Антонио Вивальди, здесь рождались шедевры художника Джованни Беллини и многих других знаменитых личностей. Поэтому предлагаем и вам окунуться в атмосферу красоты и романтики.

Прогуляться по узким улочкам

Прежде чем начать прогулку – купите карту, или же скачайте на телефон приложение Maps.me, ведь в этом городе очень легко потеряться, и мы не шутим. Если предварительно загрузить карту Венеции, то приложением вы можете пользоваться даже без 3G и Wi-Fi.

Кроме того, что на домах висят таблички с указателями – туристам, которые приехали сюда впервые, все же стоит вооружиться картой не только, чтобы добраться до какого-то места, но и для того, чтобы найти дорогу туда, откуда вы пришли.

Колоритные венецианские улочки

Прогуливаясь по узким улочкам, вы получите истинное удовольствие и полностью ощутите романтическую атмосферу города. Пересекая небольшие каналы по миниатюрным мостикам вы окунетесь в атмосферу местных венецианцев. Ближе к вечеру толпа туристов потихоньку угаснет, поэтому вы сможете спокойно пройтись по улочкам, заглянуть в маленькие итальянские дворики, магазинчики или кафе.

Полюбоваться Гранд-каналом

Гранд-канал – самый знаменитый канал Венеции. Начало берет на местном вокзале, простирается вдоль города в виде перевернутой буквы S и заканчивается, соединяясь с каналом Сан-Марко. Протяженность канала – 4 километра, а ширина – от 30 до 70 метров.

Грех побывать в Венеции и не попробовать себя в роли Анджелины Джоли в фильме "Турист". Садитесь в знаменитое водное такси, чтобы покататься на главной артерии Венеции. Стоимость прогулки с одного человека – 20 евро. Если будете внимательными, то увидите знаменитое граффити Бэнкси: на нем будет изображена девочка в жилете, которая держит в руках факел. Увидеть творение художника можно только с внутренней стороны города.



Знаменитый Гранд-канал

Также вы можете выбрать гондолу с личным гондольером, но будьте внимательными: все развлечения на водном транспорте оплачиваются дополнительно. Гондольеры довольно часто любят туристам организовать сопровождение под серенады, за которые в конце поездки придется выложить круглую сумму.

Увидеть Дворец дожей

Дворец дожей или Палаццо – это главная достопримечательность Венеции. Слева от фасада доступ во двор Дворца дожей открывают "Бумажные двери", которые создали Джованни и Бартоломео Бон. Путь через "Бумажные двери" ведет к арочной галерее Фоскари, потом можно пройти во двор Дворца дожей, который окружают двухъярусные мраморные аркады и украшают восемь древнегреческих скульптур.

Бумажные ворота Дворца дожей

Во дворец из внутреннего двора ведет величественная лестница гигантов, изготовленная из каррарского мрамора. На верхней площадке лестницы в 1554 году были установлены большие мраморные статуи Нептуна и Марса – морского и военного покровителей Венеции.

Часы работы – летом с пн-вс 09:00-19:00 (касса до 18:00), зимой пн-вс 09:00-17:00 (касса до 16:00).

Стоимость – 11 евро (вместе с музеями Сан-Марко)

Попробовать итальянскую пиццу на площади Сан-Марко

Когда-то французский деятель Бонапарт сказал замечательную фразу о площади Сан-Марко: "Эта площадь – самая элегантная гостиная Европы". Площадь с трех сторон обступили галереи, а с четвертого-величественный собор. Кроме сотни туристов, которых здесь много в любое время суток, полноценными хозяевами являются голуби. По легенде, их привезли с Кипра для жены одного из венецианских дожей. Но их развелось настолько много, что власть прибегла к тому, чтобы подсыпать им в корм специальные таблетки, которые не позволяли им размножаться.



Площадь Сан-Марко

Старинную базилику Сан-Марко построили в 829 году. Она считалась духовным центром Венеции и главным символом власти. В ней короновали дожей, а после смерти хранили там их тела.

Вечером площадь Сан-Марко приобретает не менее яркие краски: она полностью освещается фонарями, а отовсюду звучит мелодичная итальянская музыка и приглашение официантов на вкусный ужин. Советуем вам не упустить возможности попробовать настоящую итальянскую пиццу, пасту или лазанью. Многие рестораны, кроме официального зала имеют еще внутренние дворики. Рекомендуем поужинать именно там, чтобы вдоволь ощутить итальянский дух.

Обязательно посетите венецианский ресторан

Сфотографировать Собор Санта-Мария Делла Салюте

Собор Санта-Мария Делла Салюте – собор в Венеции на Гранд-канале в районе Дорсодуро. Располагается напротив Дворца Дожей. Построен в честь избавления города от эпидемии чумы 1630-1631 годов, которая унесла около 100 000 жизней, что составляло более трети населения города.



Собор Санта-Мария Делла Салюте

Посетить музей "Коллекция Пегги Гуггенхайм"

Музей "Коллекция Пегги Гуггенхайм" признан одним из лучших музеев Европы, посвященных европейскому и американскому искусству первой половины XX века. Эту увлекательную и эксцентричную коллекцию вы найдете на Большом канале в Венеции, где почти 30 лет прожила наследница Гуггенхайма. В музее Пегги Гуггенхайм представлены несколько коллекций: "Постоянная экспозиция" Пегги Гуггенхайм, "Скульптурный сад Нашер", коллекция Джанни Маттиоли и другие коллекции, принадлежащие фонду Соломона Гуггенхайма.



Музей поразит всех ценителей искусства

В музее хранятся произведения традиционного и современного искусства. Здесь представлены созданные величайшими мастерами XX века произведения самых разных художественных направлений, таких как кубизм, футуризм, сюрреализм, экспрессионизм.

Желаем вам приятного отдыха!

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