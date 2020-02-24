"Веном 2" в процессе: в сети появились первые фото со съемок

Продолжение супергеройского фильма "Веном" уже не за горами, ведь съемки картины в самом разгаре. Фотографии со съемок "Венома 2" опубликовал известный фотограф Грег Уильямс.

Фото со съемок второй части "Венома" звездный фотограф Грег Уильямс опубликовал на своей странице в инстаграме накануне, 23 февраля.

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Его черно-белые фото легко можно узнать "по почерку", ведь он фотографирует моменты съемочного процесса и создает постеры для многих популярных лент. Так, на днях Уильямс обнародовал новую афишу к фильму "007: Не время умирать" и другие.

На кадрах, которые 47-летнему британскому фотографу удалось "схватить", появился постоянный исполнитель главной роли – Том Харди. На некоторых из фотографий он позировал вместе с Вуди Харрельсоном и режиссером Энди Серкисом.



Фото со съемок "Венома 2" / Instagram / @gregwilliamsphotography

Напомним, "Веном 2" станет продолжение одноименного фильма, в основу сюжета которого положены комиксы Marvel Comics. Впервые персонаж появился на его страницах в 1984 году. Вторую часть будет снимать Энди Серкис, сыгравший в более 80 фильмах, а в последнее время занимающийся постановкой фильмов.

Премьера второй части "Венома" запланирована на октябрь 2020 года.



Том Харди на съемках "Венома 2" / Instagram / @gregwilliamsphotography