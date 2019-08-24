Венсан Кассель и Тина Кунаки празднуют первую годовщину: редкие свадебные фото

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Тина Кунаки и Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

52-летний французский актер Венсан Кассель празднует первую годовщину свадьбы с 22-летней моделью Тиной Кунаки, с которой они воспитывают общую 4-месячную дочь Амазони.

Известно, что Тина и Венсан познакомились в 2015 году на Ибиcи после развода Касселя с Моникой Беллуччи. Впоследствии они начали тайно встречаться, не комментируя свои отношения до 2016 года. Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв свадьбу в небольшом городке Бидарт.

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В конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца – дочь Амазони. Для актера ребенок стал третьим, он уже воспитывает двоих детей от Моники Беллуччи.

В честь первой годовщины Кунаки опубликовала на своей странице в Instagram-Stories редкие и нежные снимки с их свадьбы. Тогда Тина примерила простое пышное платье, которое выглядело очень обольстительным на пышных формах модели.

Добавим, что звездные супруги редко выходило вдвоем на красные дорожки светских событий. Поэтому каждое их совместное появление вызывает немало внимания от поклонников. Последний раз влюбленные попали в объективы папарацци в Каннах на прогулке вместе с маленькой Амазони и на звездном тротуаре Каннского кинофестиваля.

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Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тина Кунаки / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Тіна Кунакі і Венсан Кассель
Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Звездные романы Тина Кунаки
Источник: LifeStyle 24
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