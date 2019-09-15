Венсан Кассель показал дочь Деву, которая является копией Моники Беллуччи: фото

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Дева Кассель
Дева Кассель / Instagram / @vincentcassel

Французский актер Венсан Кассель, который женат на 22-летней Тине Кунаки и воспитывает с ней дочь Амазоне, публичного поздравил с днем рождения своего старшего ребенка – Деву, которая родилась в браке с итальянкой Моникой Беллуччи.

Знаменитая итальянская актриса Моника Беллучи и ее бывший муж Венсан Кассель тщательно скрывали свою дочь Деву от излишнего внимания общественности, но девочка выросла и начала работать моделью, как и ее мама.

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После развода экс-влюбленные сохранили теплые и дружеские отношения из-за любви к общим детей. 12 сентября Дева Кассель отметила свой день рождения. Венсан решил трогательно поздравить дочь публикацией на своей странице в Instagram.

Моя любовь, мое наслаждение, мое величество, моя римлянка, моя парижанка, моя дочь, моя Девинья. С днем ​​рождения, любовь моя, обожаемая. Я люблю тебя больше всего на свете,
– заявил Кассель.

Добавим, что 15-летняя девушка ведет не слишком публичную жизнь, у нее также закрыты социальные сети. Впервые сеть взорвали кадры со съемок рекламной кампании Dolce & Gabbana, а уже через несколько месяцев Дева Кассель появилась на показе мужской коллекции в Милане.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Vincent Cassel (@vincentcassel)

 

Что известно о личной жизни Венсана Касселя?
Французский красавец Венсан Кассель всегда привлекал внимание женщин. Однако его сердце покорила роскошная Моника Беллуччи. Именно с итальянской актрисой Венсан прожил в браке 14 лет и воспитывал двоих детей. Однако в 2013 году пара объявила о разводе, а актер переехал в родную Францию.

С зажигательной моделью Тиной Кунаки Венсан Кассель познакомился во время отдыха в 2015 году. Впоследствии звезды начали тайно встречаться, избегая общих публичных выходов. Уже через год Венсан Кассель публично заявил, что влюблен Тину Кунаки. Пара активно участвовала в светских мероприятиях, а карьера модели заметно начала развиваться.

В августе 2018-го Тина Кунаки и Венсан Кассель официально поженились. Церемония прошла в кругу ближайших родственников и друзей в небольшом городке Бидарт. В течение года у пары родилась дочь, которую они назвали Амазоне.

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Теги: LifeStyle Моника Беллуччи Звездные дети Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
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