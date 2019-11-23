Венсан Кассель празднует 53-летие: как актера поздравила 22-летняя жена Тина Кунаки

В субботу, 23 ноября, французский актер Венсан Кассель празднует свой день рождения. Его молодая жена, которая в апреле 2019 года родила дочь Амазони, выбрала неожиданный способ, чтобы поздравить любимого с 53-летием.

На своей странице в инстаграме Тина Кунаки опубликовала видео, на котором она примерила фильтр с "маской" Венсана Касселя. Так модель позировала с "лицом" своего мужа в машине.

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"С днем рождения", – коротко она добавила в подписи сообщения, которое в течение первых часов собрало более 300 тысяч просмотров.

Венсан Кассель с юмором отреагировал на публикацию жены и в комментариях ответил ей: "Я твой Венсан Кунассель".

Что известно об отношениях Венсана Касселя и Тины​ Кунаки?

Когда Тине Кунаки исполнилось 21, а Венсану Касселю – 52 – они поженились, сыграв тайную свадьбу в небольшом городке Бидарт.



После фотографий папарацци и слухов в западных СМИ в конце января 2019 года стало известно, что Тина Кунаки беременна. В апреле модель родила своего первенца. К слову, в Венсана Касселя уже есть двое детей от Моники Беллуччи.