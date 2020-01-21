Венсан Кассель пригласил украинских зрителей на фильм "Особенные": видеообращение

Известный французский актер Венсан Кассель, который уже давно покорил Голливуд и другие мировые кинематографы, сыграл главную роль в фильме "Особенные". Собственно, именно на премьеру этой ленты 54-летний актер пригласил украинских зрителей.

Видео с приглашением Венсана Касселя и его обращением к украинцам появилось на видеохостинге YouTube накануне 20 января. В ролике актер обращается к зрителям на французском, однако для удобства его обращение было переведено на украинский язык и вы сможете прочитать его в субтитрах.

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Муж известной модели Тины Кунаки рассказывает, что сыграл в фильме Оливье Накаша и Эрика Толедано, который получил название "Особенные". По словам актера, фильм выйдет и на украинский экран, ведь создатели картины намерены изменить взгляд многих зрителей на особенных людей.

Надеюсь, он заставит вас смеяться, плакать и насладиться хорошим кино,

– завершил обращение Венсан Кассель.

Добавим, комедийная драма "Особенные" выйдет в украинский прокат уже 6 февраля.

Обращение Венсана Касселя к украинцам: видео