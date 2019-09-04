Венсан Кассель впервые прокомментировал 30-летнюю разницу в возрасте с женой

Французский актер Венсан Кассель едва ли не впервые после свадьбы решил рассказать о личной жизни. Знаменитый ловелас уже больше года женат на 30-летней модели Тине Кунаки и чувствует себя абсолютно счастливым, воспитывая их дочь Амазони.

В основном, актер избегает тем о личной жизни, однако на этот раз сделал исключение. В общении с журналистами Elle он признался, что не имеет приступов скуки дома, как это бывает у других мужчин. Венсан Кассель убежден, что любимая работа и его любимая жена Тина Кунаки – это лучшие его рецепты от депрессий.

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Это совсем не про меня! Всегда находится какой-то стимул. Прежде всего, мне нравится то, что я делаю. Я, как и раньше, получаю удовольствие от работы. Кроме того, довольно сильно поглощен семейными делами. Если у вас насыщенная личная жизнь, есть любимое дело, которое позволяет обеспечить существование, – многие проблемы просто исчезают,

– рассказал Венсан Кассель.

Не избежал он вопросов и о немалой разницы в возрасте. По словам Венсана Касселя, это совсем не ощущается. А вот что касается трудностей в браке, то уже опытный мужчина знает: они есть в любых отношениях. С Тиной Кунаки он умеет находить баланс и постоянно работает над отношениями. Видимо, поэтому пара каждый раз демонстрирует особую гармонию во время публичных выходов.

"Мне кажется, вообще жить с кем-то трудно в любом случае. Есть такое выражение: "Вместе тесно, врозь нам скучно". Все дело в балансе, который нужно поддерживать изо дня в день. Нельзя нащупать точку равновесия и на этом успокоиться, это не будет длиться вечно. Необходимо постоянно работать, искать, перестраиваться. Уверен, что и со сверстниками строить совместную жизнь непросто. Проблемы есть везде, и в то же время нельзя из всего делать проблему. А возраст – это всего лишь аспект, который нужно учитывать", – добавил актер.



Тина Кунаки и Венсан Кассель / Instagram / @tinakunakey

Что известно о личной жизни Венсана Касселя?

Французский красавец Венсан Кассель всегда привлекал внимание женщин. Однако его сердце покорила роскошная Моника Беллуччи. Именно с итальянской актрисой Венсан прожил в браке 14 лет и воспитывал двоих детей. Однако в 2013 году пара объявила о разводе, а актер переехал в родную Францию.



С зажигательной моделью Тиной Кунаки Венсан Кассель познакомился во время отдыха в 2015 году. Позже звезды начали тайно встречаться, избегая общих публичных выходов. Уже через год Венсан Кассель публично заявил, что его любимой является Тина Кунаки. Пара активно участвовала в светских мероприятиях, а карьера модели заметно начала развиваться.



В августе 2018-го Тина Кунаки и Венсан Кассель официально поженились. Церемония прошла в кругу ближайших родственников и друзей в небольшом городке Бидарт. В течение года у пары родилась дочь, которую они назвали Амазони.