Венсана Касселя госпитализировали после ДТП: как чувствует себя звезда

53-летний французский киноактер вчера, 20 мая, попал в ДТП за рулем скутера. Венсана Касселя госпитализировали в одну из частных больниц в городе Биарриц. Голливудская знаменитость отделался легкими травмами.

О ДТП с участием Венсана Касселя информирует издание Mirror. Авария произошла в городке Арбонн на юго-западе Франции. К счастью, актер получил лишь легкие травмы лица, а спасатели прибыли на место происшествия почти сразу после его падения.

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Несмотря на то, что Венсану Касселю удалось избежать серьезных повреждений, он нуждался в госпитализации. Так, его доставили в одну из частных клиник в ближайшем городе Биарриц. Знаменитость поспешил успокоить обеспокоенных поклонников и довольно неоднозначно прокомментировал состояние своего здоровья и самочувствия. "Я жив, спасибо", – написал он в инстаграм-сторис.

Пока никаких других комментариев от голливудской звезды или его представителей нет.



Венсан Кассель прокомментировал свое самочувствие после ДТП / Instagram Stories / @vincentcassel

Что известно о Венсане Касселе?

Актер получил известность после съемок в фильме "Ненависть" 1995 года, в котором исполнил главную роль. Благодаря работе над мелодрамой "Квартира" Венсан Кассель познакомился со своей бывшей женой Моникой Беллуччи. В браке пара прожила 14 лет и воспитывает двух дочерей.

В 2018 году актер женился на 23-летней модели Тине Кунаки. Их отношения в течение длительного времени оставались тайными. В конце января 2019 года Тина призналась, что беременна, а уже в апреле у супругов родилась дочь Амазони.