Популярная украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия поделилась фотографиями, на которых поразила невероятной фигурой после родов.

На личной странице в инстаграме Вера распространила серию удивительных фотографий, на которых очаровала своей красотой. Автором снимков стала ее подруга, исполнительница Марта Адамчук.

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Вера Кекелия показала, как выглядит после родов

В начале мая Кекелия рассекретила, что родила первенца. Она стала мамой сына, которого назвали Иваном. Новоиспеченная звездная мама не спешит показывать общественности его лицо. Однако она уже успела показать великолепную форму, в которую вернулась после родов.

Фотографии в черно-белых цветах, что придает им особый шарм. Знаменитость позирует в легком белом платье длины миди с цветочным принтом. Объединила такой наряд с белыми кроссовками. Короткие волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.

Такой образ хорошо подчеркнул стройную фигуру певицы. Она, как всегда, выглядит великолепно.

Когда Марта Адамчук приходит на репетиции "Женского квартала" с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото. Выбрать одну не смогла, мне нравятся все,

– написала в публикации Вера.



Вера Кекелия после родов / Instagram / @kekeliavera



Вера Кекелия / Instagram / @kekeliavera



Певица Вера Кекелия / Instagram / @kekeliavera



Вера Кекелия поразила фигурой / Instagram / @kekeliavera