Вера Кекелия поразила стройностью после родов: удивительные фото
Популярная украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия поделилась фотографиями, на которых поразила невероятной фигурой после родов.
На личной странице в инстаграме Вера распространила серию удивительных фотографий, на которых очаровала своей красотой. Автором снимков стала ее подруга, исполнительница Марта Адамчук.
Читайте также Вера Кекелия рассказала о скандалах в семье: Могу разбить чашку о стену
Вера Кекелия показала, как выглядит после родов
В начале мая Кекелия рассекретила, что родила первенца. Она стала мамой сына, которого назвали Иваном. Новоиспеченная звездная мама не спешит показывать общественности его лицо. Однако она уже успела показать великолепную форму, в которую вернулась после родов.
Фотографии в черно-белых цветах, что придает им особый шарм. Знаменитость позирует в легком белом платье длины миди с цветочным принтом. Объединила такой наряд с белыми кроссовками. Короткие волосы артистка уложила ровно, а на лице сделала легкий макияж.
Такой образ хорошо подчеркнул стройную фигуру певицы. Она, как всегда, выглядит великолепно.
Когда Марта Адамчук приходит на репетиции "Женского квартала" с фотоаппаратом, мы все выстраиваемся в очередь для фото. Выбрать одну не смогла, мне нравятся все,
– написала в публикации Вера.
Вера Кекелия после родов / Instagram / @kekeliavera
Вера Кекелия / Instagram / @kekeliavera
Певица Вера Кекелия / Instagram / @kekeliavera
Вера Кекелия поразила фигурой / Instagram / @kekeliavera
Улыбающаяся Вера Кекелия / Instagram / @kekeliavera