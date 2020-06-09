Популярная украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия откровенно рассказала о скандалах в семье. Звезда призналась, что во время ссоры с мужем может разбить чашку об стену.

На личной странице в инстаграме Вера опубликовала сообщение, в котором отметила, что во время семейных конфликтов разбитая посуда помогает успокоиться и отпустить негатив.

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Скандалы в семье Веры Кекелии

Вера замужем за музыкантом Романом Дудой. У них, как и у всех влюбленных, бывают непопонимание и конфликты. Много кто бьет тарелки, но Вера отметила, что в их отношениях такого не было никогда. Актриса призналась, что часто они с Романом разбивали чашки об стену.

Главное, чтобы эта чашка летела с любовью,

– написала актриса.

Однако Кекелия говорит, что разбитая посуда поможет только выпустить пар, а решить проблему, укрепить и выяснить отношения помогут честные разговоры друг с другом без упреков. Бить посуду можно, но главное – принять мнение второй половинки, а потом обняться и признаться в любви.

Что известно о семье Веры Кекелии?

Вера и Роман познакомились на съемках шоу "Голос страны-7". Тогда оба попали в команду Сергея Бабкина. Сначала были только коллегами, потом появилась симпатия, которая впоследствии переросла в большую любовь. Уже в октябре 2017 года Вера Кекелия и Роман Дуда решили официально пожениться. В конце февраля 2020 года стало известно о беременности певицы. Звезда опубликовала кадры с чувственной фотосессии, на которой показала округлый живот. 1 мая супруги сообщили о рождении сына, которого назвали Иваном.