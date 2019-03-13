Вера Брежнева заявила, что никогда не была украинской певицей: видео
Исполнительница Вера Брежнева, которая в основном выступает в России, заявила, что никогда не была украинской певицей.
Об этом Вера рассказала в интервью в программе Вячеслава Манучарова для его YouTube-канала.
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По ее словам, у нее нет ни одной украинской песни и "сама Украина не воспринимала ее украинской певицей".
Я украинской певицей не была, потому что я не принимала участия там ни в одной "Песни года", или что. Так получилось, что меня сама Украина не воспринимала украинской певицей. Плюс считается, что для того, чтобы быть украинской певицей, у тебя должны быть песни на украинском языке. У меня их нет. Плюс, когда я пришла в "ВИА Гру", мой первый концерт был в Санкт-Петербурге. То есть, я с самого начала, 16 лет назад начала гастролировать по всему СНГ, по всему миру,
– заявила Брежнева.
Смотрите интервью с Верой Брежневой (с 18:28 по 19:18): видео