Вера Кекелия на последнем месяце беременности презентовала клип, который сняла дома: видео

Украинская певица, актриса "Женского Квартала" Вера Кекелия даже на последнем месяце беременности не забывает о творчестве. Исполнительница представила чувственную композицию "Отдушина" и клип на нее, который сняла дома.

Вера Кекелия и ее муж, музыкант Роман Дуда наслаждаются одним из самых особенных периодов в жизни и готовятся впервые стать родителями. Однако они не останавливают в развитии свою карьеру. На ютуб-канале певицы состоялась премьера эмоциональной композиции и проникновенного клипа.

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Видеоработу снимали на телефон, а процессом через видеосвязь руководили клипмейкеры и режиссеры шоу "Голос страны" и "Танцы со звездами" Леся Подолянко и Дмитрий Гук. В кадре клипа можем увидеть изображение режиссеров, реальное время съемки и заряд батареи телефона. Авторы таким образом хотели показать, что даже в ограниченных условиях можно создать интересный и качественный музыкальный продукт.

В клипе Вера изображена в довольно откровенном образе, который хорошо демонстрирует ее беременность.

Это клип-настроение. Он о состоянии женщины наедине с собой. Конечно же, в нем – и мои ощущения того особого состояния, в котором я нахожусь сейчас. Мы сняли эту работу, чтобы поддержать людей, которые сейчас находятся дома. А также – чтобы показать, что карантин – не помеха для творчества, а еще один повод расширить свои границы и найти новые возможности для проявления себя,

– говорит Вера.

Артистка призвала соблюдать правила карантина и поблагодарила всех, кто принимал участие в творческой коллаборации.

Вера Кекелия – "Отдушина": смотрите видео онлайн