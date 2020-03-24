24 Канал Техно Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
more

Вера Кекелия призналась, почему ушла от предыдущего жениха

- Читати новину українською

Популярная украинская певица и актриса "Вечернего квартала" Вера Кекелия призналась, что стало причиной разрыва предыдущих отношений. Также она рассказала, как зародились чувства к ее теперешнему мужу Роману Дуде.

Вера и Роман познакомились в 2017 году на шоу "Голос страны". Оба пришли на проект побеждать, а не строить отношения. Вера выступала с песней Скрябина "Спи собі сама", в которой рассказала несчастную историю любви. В программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1" певица призналась, что сама разорвала прежние отношения. Причиной этого стала алкогольная зависимость человека, который был рядом с ней.

Читайте также: Беременная Вера Кекелия и ее муж Роман Дуда умилили сеть семейным видео

Артистка рассказала, что ушла из отношений, потому что не хотела мириться с тем, что ей не нравилось. Сначала она думала, что это ее настоящее женское счастье, но все оказалось по-другому. Она не жалеет о таком поступке, ведь теперь ждет ребенка от любимого мужчины.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений VERA KEKELIA (@kekeliavera)

Роман Дуда поделился, что у него сразу появились чувства к красавице-блондинке и он хотел поддерживать хоть какую-то связь. А вот сама Вера считала его несерьезным.

Однако еще в "Голосе страны" мужчина понял, что хочет прожить с Верой всю жизнь и ценил каждую секунду, проведенную с ней. Сейчас они счастливые супруги и ждут появления первенца.

Вера Кекелия и Роман Дуда в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн 

 

Выходные дни в марте 2020: какие праздничные дни ожидают украинцев
сегодня
Автор: Кристина Кобак
Теги: LifeStyle Звездные романы
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Предложения партнеров

Комментарии
Публикации
сегодня 14:22 Шопинг онлайн: где и что покупать в период карантина
Юлія Турелик
23 марта 18:01 Фильмы 2020 года, которые нельзя пропустить
Уляна Журба
23 марта 12:37 Отмена громких премьер и карантин: как коронавирус разрушил планы Голливуда
Юлія Михайлова
22 марта 18:21 Том Хэнкс, Ольга Куриленко и Лучиан Грейндж: какие знаменитости заболели коронавирусом
Юлія Турелик
22 марта 15:08 Актер военной драмы "Черкассы" обратился к Зеленскому: откровенное интервью с творческой группой
Катерина Петренко
Новости
Больше новостей
Залиште відгук