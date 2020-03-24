Вера Кекелия призналась, почему ушла от предыдущего жениха

Популярная украинская певица и актриса "Вечернего квартала" Вера Кекелия призналась, что стало причиной разрыва предыдущих отношений. Также она рассказала, как зародились чувства к ее теперешнему мужу Роману Дуде.

Вера и Роман познакомились в 2017 году на шоу "Голос страны". Оба пришли на проект побеждать, а не строить отношения. Вера выступала с песней Скрябина "Спи собі сама", в которой рассказала несчастную историю любви. В программе "Жизнь известных людей" на телеканале "1+1" певица призналась, что сама разорвала прежние отношения. Причиной этого стала алкогольная зависимость человека, который был рядом с ней.

Читайте также: Беременная Вера Кекелия и ее муж Роман Дуда умилили сеть семейным видео

Артистка рассказала, что ушла из отношений, потому что не хотела мириться с тем, что ей не нравилось. Сначала она думала, что это ее настоящее женское счастье, но все оказалось по-другому. Она не жалеет о таком поступке, ведь теперь ждет ребенка от любимого мужчины.

Роман Дуда поделился, что у него сразу появились чувства к красавице-блондинке и он хотел поддерживать хоть какую-то связь. А вот сама Вера считала его несерьезным.

Однако еще в "Голосе страны" мужчина понял, что хочет прожить с Верой всю жизнь и ценил каждую секунду, проведенную с ней. Сейчас они счастливые супруги и ждут появления первенца.

Вера Кекелия и Роман Дуда в программе "Жизнь известных людей": смотрите видео онлайн