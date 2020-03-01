Вера Кекелия рассказала, будет ли ее муж присутствовать на родах

Украинская певица и актриса "Женского квартала" Вера Кекелия скоро впервые станет мамой. Об этом женщина на днях рассказала на своей инстаграм-странице. Теперь она поделилась, как готовится к рождению малыша и будет ли муж присутствовать на родах.

Віра Кекелія перебуває на шостому місяці вагітності. Вона та її чоловік, музикант Роман Дуда чекають на первістка, проте стать дитини поки що не розсекречують. Віра розповіла Катерині Осадчій у програмі "Світське життя", як готується до народження дитини та чи буде Роман підтримувати її у пологовому залі.

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Як каже Віра, їй дуже подобається цей особливий стан: "Це найпрекрасніше, що могло статися з жінкою". Артистка змінила свій графік та відмовилася від декількох виступів, щоб не народити в іншому місті.

Вірі та Роману допомагають порадами Сніжана та Сергій Бабкіни. Зіркове подружжя влітку минулого року втретє стало батьками, тому знають, що потрібно малюкам.

Були вже в гостях в родині Бабкіних. Вони нам подарували дуже багато корисних речей, ми успадкували, так би мовити. Дуже раді, тому що вирішили багато питань,

– розповіла Кекелія.

Наразі пара відвідує спеціальні курси для партнерських пологів. Роман зізнався, що готовий підтримувати дружину під час народження їхньої дитини.

Віра Кекелія та Роман Дуда у програмі "Світське життя": дивитись відео онлайн