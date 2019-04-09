Вербное воскресенье 2019: дата и история празднования

Православные христиане в 2019 году Вербное воскресенье отмечают 21 апреля, а католики на неделю быстрее – 14 апреля. Поэтому католическая Пасха в 2019 году будет отмечаться 21 апреля, а православные встретят Пасху на неделю позже – 28 апреля. Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Воскресения Христова, однако нет конкретной даты.

Вербное воскресенье – это один из 12 важнейших праздников. В Вербное воскресенье на всех богослужениях вспоминают, как Христос въезжал на осле в Иерусалим, люди постилали ему пальмовые ветви и восклицали приветственное "Осанна!", что означает спасение. Также этот день называется Пальмовым воскресеньем. Однако пальмы у нас не растут, поэтому их заменили вербой. Это растение первым расцветает после прихода зимы и символизирует начало новой жизни.

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Каждый год верующие христиане приходят в церковь на службу и освящают вербу. Когда заканчивается богослужение, принято символически "бить" друг друга ветвями ивы, приговаривая: "Верба б'є, я не б'ю. Від нині за тиждень – Великдень!". После освящения вербу держат круглый год в домах под иконой. Считается, что она оберегает от злых сил и плохих глаз.



Спаситель на въезде в Иерусалим

Говорят, что освященная ветка вербы оберегает дом от попадания молнии. Некоторые люди из листочков вербы делают настойку, которая лечит от головной боли, желудочных болезней, заживляет раны и снимает температуру. Вербным воскресеньем открывается Страстная седмица – самая строгая неделя перед Пасхой.

История Вербного воскресенья

История праздника описана в Священном Писании. Именно в этот день Иисус Христос воскресил умершего Лазаря в Вифании, а такой уникальный случай стал известен благодаря людям, которые стали свидетелями этого события. Тогда они повсюду разнесли весть о чуде.

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Когда Иисус пришел в Иерусалим, люди встречали его с почестями: пели песни в его честь, бросали под ноги свою одежду, чтобы прикоснуться к чуду, которое было воплощено в лице Иисуса Христа. Этот знаменательный день отложился в памяти и вошел в историю, и теперь христиане празднуют его ежегодно.

Вербное воскресенье раньше носило название – Вход Господень в Иерусалим, но на территории Европы символом этого дня является верба, а учитывая то, что праздник ежегодно приходится на седьмой день недели, он получил народное название — Вербное воскресенье.