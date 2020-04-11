Что нельзя делать на Вербное воскресенье: приметы и запреты

Традиционно за неделю до Пасхи в Украине отмечают Вербное воскресенье, или по церковному названию – Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье празднуют 12 апреля, после него начинается Страстная неделя, предшествующая Пасхе.

Вербное воскресенье появилось после въезда Иисуса в Иерусалим на осле из Вифании. Накануне он совершил великое чудо – воскресил Лазаря, поэтому люди устилали ему дорогу пальмовыми ветвями, тем самым приветствуя Спасителя. В тех странах, где пальмы не растут – решили заменить на ивовые веточки, которые в народе называют "котиками"

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После того, как ивовые веточки освятятся, по традиции надо коснуться ими друг друга говоря: "Не я бью, верба бьет. От ныне через неделю – Пасха". Такая давняя традиция напоминает, что Воскресение Христово приближается. Вход Господень в Иерусалим относится к 12 главным церковным праздникам.



Вербное воскресенье 2020

Что можно делать в Вербное воскресенье

1. Ивовые ветви освяченные в церкви надо поставить дома возле иконы или же где-то в углу. Там они должны простоять весь год. По церковным традициям, они защищают дом от злых глаз и пожара.

2. Сегодня надо находиться дома в кругу родных вам людей.

3. По приметам, если пересадить цветочные растения, то они будут не только прекрасно расти, но и привлекать богатство в дом.

4. Если вбить в стену колышек из вербы – это подарит человеку решимость и избавит от страхов.

5. Дайте сегодня милостыню больным и немощным людям.



Запреты в Вербное воскресенье

Что нельзя делать в Вербное воскресенье

1. Категорически запрещается в этот день заниматься тяжелым физическим трудом.

2. Употреблять крепкий алкоголь и устраивать шумные гуляния.

2. Накануне Страстной недели не рекомендуется встревать в ссоры и думать о плохом.

4. Есть мясо, яйца и молочные продукты. Еда на столе должна быть скромной. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного кагора.

5. Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.

Приметы в Вербное воскресенье

– Бесплодной женщине надо утром срезать веточку ивы, освятить в церкви и принести домой. Эту веточку надо сохранить в потайном месте. По приметам, женщина совсем скоро ощутит радость материнства.

– Впервые весной выгонять скот на пастбище стоит именно свяченой вербой — "чтобы нечисть не цеплялась к животным"

– Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.

– В Вербное воскресенье ударил мороз – год принесет много пшеницы.

– Если в этот день ветер дует сильно, то лето будет ветреным