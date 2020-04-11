Что нельзя делать на Вербное воскресенье: приметы и запреты
Традиционно за неделю до Пасхи в Украине отмечают Вербное воскресенье, или по церковному названию – Вход Господень в Иерусалим. Вербное воскресенье празднуют 12 апреля, после него начинается Страстная неделя, предшествующая Пасхе.
Вербное воскресенье появилось после въезда Иисуса в Иерусалим на осле из Вифании. Накануне он совершил великое чудо – воскресил Лазаря, поэтому люди устилали ему дорогу пальмовыми ветвями, тем самым приветствуя Спасителя. В тех странах, где пальмы не растут – решили заменить на ивовые веточки, которые в народе называют "котиками"
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После того, как ивовые веточки освятятся, по традиции надо коснуться ими друг друга говоря: "Не я бью, верба бьет. От ныне через неделю – Пасха". Такая давняя традиция напоминает, что Воскресение Христово приближается. Вход Господень в Иерусалим относится к 12 главным церковным праздникам.
Вербное воскресенье 2020
Что можно делать в Вербное воскресенье
1. Ивовые ветви освяченные в церкви надо поставить дома возле иконы или же где-то в углу. Там они должны простоять весь год. По церковным традициям, они защищают дом от злых глаз и пожара.
2. Сегодня надо находиться дома в кругу родных вам людей.
3. По приметам, если пересадить цветочные растения, то они будут не только прекрасно расти, но и привлекать богатство в дом.
4. Если вбить в стену колышек из вербы – это подарит человеку решимость и избавит от страхов.
5. Дайте сегодня милостыню больным и немощным людям.
Запреты в Вербное воскресенье
Что нельзя делать в Вербное воскресенье
1. Категорически запрещается в этот день заниматься тяжелым физическим трудом.
2. Употреблять крепкий алкоголь и устраивать шумные гуляния.
2. Накануне Страстной недели не рекомендуется встревать в ссоры и думать о плохом.
4. Есть мясо, яйца и молочные продукты. Еда на столе должна быть скромной. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного кагора.
5. Нельзя в Вербное воскресенье проводить поминальный обед.
Приметы в Вербное воскресенье
– Бесплодной женщине надо утром срезать веточку ивы, освятить в церкви и принести домой. Эту веточку надо сохранить в потайном месте. По приметам, женщина совсем скоро ощутит радость материнства.
– Впервые весной выгонять скот на пастбище стоит именно свяченой вербой — "чтобы нечисть не цеплялась к животным"
– Если в Вербное воскресенье тепло и сухо – летом будет большой урожай фруктов.
– В Вербное воскресенье ударил мороз – год принесет много пшеницы.
– Если в этот день ветер дует сильно, то лето будет ветреным
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