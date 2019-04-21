Вербное воскресенье 2019: дата праздника, что можно и нельзя делать в этот день

Вербное воскресенье в 2019 традиционно отмечается за неделю до Пасхи, этот праздник считается одним из самых почитаемых церковных праздников. Другое название этого дня – Вход Господень в Иерусалим. Когда в 2019 празднуют Вербное воскресенье и что можно и нельзя делать в этот день – читайте в материале.

Когда Вербное воскресенье в 2019 году

Вербное воскресенье — это переходное церковный праздник, дата которого зависит от даты Пасхи. С Вербного воскресенья начинается последняя Страстная неделя поста, предшествующая Пасхе. Поскольку Пасха в 2019 году выпадает на 28 апреля, Вербное воскресенье в 2019 году мы празднуем 21 апреля.

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Вербное воскресенье 2019: дата празднования в Украине

Вербное воскресенье 2019 – что можно делать в этот день

В этот день в церкви во время всенощной службы святятся веточки ивы, за которыми нужно накануне сходить в лес до восхода солнца. Затем их приносят в дом и ставят возле иконы. По церковной традиции, они должны простоять весь год, охраняя семью от несчастий. В народе считали, что освященная верба имеет чудотворную целебную силу, способную избавить людей и животных от болезней, порчи, а дом – от пожаров и наводнений.

Почему именно верба? Славяне выбрали для себя символичное дерево иву, побеги которой распускаются одними из первых и начинают цвести и зеленеть к этому дню. Таким образом, у славян праздник Входа Господня в Иерусалим получил название Вербное воскресенье. А вот католики Вербное воскресенье называют Пальмовым.

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Вербное воскресенье 2019: что можно делать в этот день

В Вербное воскресенье издавна сохранилась традиция: чтобы быть здоровыми, люди несильно бьют друг друга ветвями вербы, особенно детей, желают здоровья и благополучия в семье. А чтобы ни одна болезнь не прицепилась, съедают по 9 почек вербы.

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Также рекомендуется в Вербное воскресенье заняться пересадкой комнатных растений – они будут отлично расти и привлекать в дом богатство, правда растение необходимо сажать с толстыми листьями. А если утром в воскресенье вбить в стену колышек из вербы, это избавит человека от страхов и подарит ему решимость.

Кроме того, впервые весной выгонять скот на пастбище стоит именно свяченой вербой — "чтобы нечисть не цеплялась к животным", а во время града ветки свяченой вербы, если их выбросить, даже могут непогоду остановить.



Вербное воскресенье 2019: что можно делать в этот день

Считается, что во время Вербного воскресенья необходимо находиться в кругу близких и родных, желательно в окружении семьи.

Что нельзя делать в Вербное воскресенье 2019

Так как это время Великого поста, поэтому стоит воздержаться от активных развлечений, злоупотребления алкоголя и развлекательных мероприятий. Еда на столе должна быть скромной, без запрещенных во время поста продуктов. Исключение составляют рыба, растительное масло и немного красного вина. Нельзя в Вербное воскресенье и готовить горячие блюда.

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Запрещается работать. Не рекомендуется даже выгонять скот на пастбище, а тем более заниматься любым физическим трудом. Даже расчесывание волос лучше свести к минимуму, чтобы не навлечь на себя неприятности.



Вербное воскресенье 2019: что нельзя делать в этот день

Не стоит забывать, что некоторые обычаи лишены здравого смысла. Главное в этот день (впрочем, как и в любой другой) – дарить миру свет и добро, не тратить силы на негатив, черпать вдохновение в себе самом и в окружающем, избегать злых мыслей и поступков.

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Вербное воскресенье 2019: приметы

Отсутствие заморозков на Вербное воскресенье предвещает богатый урожай фруктов.

Солнечная и безветренная погода в этот особый день обещает теплое лето.



Вербное воскресенье 2019: приметы на праздник

Человек, который съест почку освященной вербы, обязательно будет иметь успех в важном деле.

Мысленный призыв любимого человека в такой светлый праздник ускорит его приход в гости.

Всем добра и мира!