Вербное воскресенье 2019: приметы и суеверия для девушек

В воскресенье, 21 апреля, украинцы будут отмечать первый праздник, предшествующий Воскресению Христову – Вербное воскресенье. В этот день принято освящать ветви вербы, молиться и оповещать ближних о приближении большого светлого праздника – Пасхи. Какие Вербное воскресенье имеет приметы и суеверия для девушек – читайте дальше.

Приметы и суеверия для народа всегда оставались важной частью любого праздника, особенно большого и значимого. Их старались соблюдать, не нарушать, таким образом сохраняя всю святость этого дня.

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Приметы и суеверия на Вербное воскресенье для девушек:

1. Если девушка не могла забеременеть, то ей рекомендуется употреблять почки вербы.

2. Если в Вербное воскресенье подумать о любимом человеке, то он вскоре придет. Обычно этим ритуалом пользовались молодые девушки, которым понравился какой-то парень. Вставая утром, надо думать о том, кто нравится, и вечером суженый придет.

3. Если посадить комнатное растение на Вербное воскресенье – к богатству. Лучше всего для этого подойдет денежное дерево.

4. Если девушка пустит освященную вербу на воду и веточка всплывет, то в дом приплывут добро и финансовое благополучие.

5. Сжигание освященной ветки вербы защищает дом от пожара. Верба, прикрепленная к крыше дома, сохранит здоровье всей семьи.