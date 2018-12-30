Верю в любовь и брак: Хайди Клум рассказала подробности об отношениях с женихом

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Хайди Клум
Хайди Клум / Instagram / @heidiklum

45-летняя знаменитая немецкая топ-модель и актриса Хайди Клум, которая обручилась с гитаристом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем, раскрыла подробности об их отношениях.

2 января супермодель стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, которое было записано еще до предложения руки и сердца от Каулитца, пишет издание DailyMail.

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Эллен в программе спросила, хочет ли Клум выйти замуж за избранника. На это Хайди ответила, что несмотря на двойное поражение в браке, она до сих пор в него верит.

Я все еще верю в любовь и брак, хотя я дважды потерпела в этом поражение. Думаю, что я не очень в этом хороша. Но я встретила прекрасного человека, посмотрим, что из этого выйдет,
– сказала Клум.

Смотрите видео с Хайди Клум и ее женихом:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от Heidi Klum (@heidiklum)

 

Напомним, 24 декабря 45-летняя модель Хайди Клум обручилась с музыкантом Томом Каулитцем. Впервые о паре заговорили в марте 2018 года, когда влюбленных увидели во время совместного выхода из ресторана Нью-Йорка. Тогда в заведении проходил показ новой коллекции ювелирных изделий от Лоррейн Шварц. Хоть Том и не был на самой презентации, однако покинул вечеринку вместе с Хайди.

Теги: LifeStyle Звездные романы Звездные свадьбы Хайди Клум Мода
Источник: Lifestyle
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