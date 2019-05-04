Верка Сердючка готовится к выступлению на Евровидении-2019: забавные видео

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Верка Сердючка готовится к Евровидению-2019
Верка Сердючка готовится к Евровидению-2019 / Instagram / @v_serduchka

Все меньше времени остается до популярного вокального конкурса Евровидение-2019, который начнется 14 мая в Тель-Авиве. И пока участники с трепетом ожидают знаковый день, приглашенные звезды тоже не сидят, сложа руки. В частности, Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки, показал подготовку к шоу.

Организаторы Евровидения-2019 завершают последние приготовления к проекту, за которым будет наблюдать весь мир. В то же время приглашенные звезды, среди которых – украинская Верка Сердючка, уже приняли участие в специальных съемках, организованных спонсором шоу. Результаты работы, вероятно, зрители увидят во время самого Евровидения-2019.

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По словам Верки Сердючки, съемки состоялись в столице Дании – колоритном Копенгагене. И в перерыве между работой украинская звезда со своей "мамой" развлеклись на съемочной площадке. На курьезных кадрах, опубликованных в сети, видно, как Верка Сердючка со звездой на голове залезла на велосипед, а коллега забавно поддерживала ее.

В то же время зажигательная Элени Фурейра на своей странице в Instagram показала, как готовится к совместному выступлению с Веркой Сердючкой. Зажигательная певица прослушала трек совместно с украинской звездой и не удержалась от танца.

Изучаю некоторые финальные движения с настоящей дивой Веркой Сердючкой,
– прокомментировала Элени Фурейра.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Eleni Foureira (@foureira)

Полуфиналы Евровидения-2019 состоятся 14 и 16 мая, а вот имя победителя конкурса объявят уже 18 мая. И хоть Украина не будет участвовать в шоу, к нему все равно приковано немалое внимание отечественных зрителей.

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Теги: Новости LifeStyle LifeStyle Музыка Евровидение 2019
Источник: LifeStyle 24
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