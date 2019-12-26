Верка Сердючка заинтриговала заявлением о Крыме и Евровидении

Участница Евровидения-2007 Верка Сердючка, образ которой воплощает на сцене Андрей Данилко, выступила в эфире телеканала "1+1" и намекнула на готовность участвовать в международном конкурсе Евровидение-2020.

Выступление Верки Сердючки будет транслировался 25 декабря в программе "Вечер премьер с Екатериной Осадчей". Там она исполнила новую англоязычную песню Make It Rain Champagne. Поскольку шоу состоялось еще 12 ноября и премьеру песни могли услышать только присутствующие на концерте, официальный релиз тысячи фанатов услышали 12 декабря, а на телеканале "1+1" – 25 декабря.

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Выступление Верки Сердючки на Вечере премьер с Екатериной Осадчей: видео

Перед выступлением на "Вечере премьер с Екатериной Осадчей" Андрей Данилко заинтриговал фанатов своей фразой: "На всякий случай, вдруг снова выяснять чей Крым на Евровидении – песня уже в принципе готова".

Почему Верка Сердючка намекнула на Крым?

В 2019 году Украина не участвовала в Евровидении, поскольку все началось со скандала, связанного с артистками ANNA MARIA. Одиозные исполнительницы не смогли в одном из интервью ответить на вопрос "Чей Крым", поэтому это за собой повлекло немало последствий для всего Национального отбора. Даже после победы MARUV, через несколько дней ее обвинили в гастролях в России, так НСТУ приняло решение не отправлять участника на конкурс в Израиль из-за политического контекста.

Такое заявление Верки Сердючки вызвало настоящий ажиотаж в зале и в СМИ. Фанаты начали задавать много вопросов, действительно ли артистка повторит свой успех 2007 года и представит Украину в Нидерландах. Впрочем, официального заявления Данилко по поводу конкурса еще не давал.

Стоит добавить, что официальный прием анкет исполнителей на участие в украинском отборе на Евровидение завершился 25 декабря, поэтому неизвестно, отправился ли Данилко также на конкурс.