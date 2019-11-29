Versace подал иск в суд за плагиат: подробности

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Платье Versace и Fashion Nova / Коллаж LifeStyle 24

Итальянский модный дом обвинил компанию масс-маркет Fashion Nova в бюджетной копии легендарного платья Дженнифер Лопес. Не впервые бренд попадает в судебную тяжбу. Несмотря на запятнанное имя, Fashion Nova продолжает выпускать подделки на работы именитых дизайнеров.

Показ бренда Versace в рамках Fashion Week в сентябре этого года закрыла американская актриса и певица Дженнифер Лопес. Звезда предстала в точной копии своего зеленого платья, которое в 2000 году сшил для нее модный дом. В наряде с тропическим принтом знаменитость позировала в свете софитов на красной дорожке Grammy Awards, когда стала номинанткой на награду "лучшая танцевальная запись". Тогда своим чересчур откровенным декольте она осуществила настоящий вызов для консервативного общества.

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Допис, поширений Jennifer Lopez (@jlo)

Однако последствия показа были непредсказуемыми. Компания Fashion Nova, которая специализируется на создании бюджетных реплик нарядов с красных дорожек, получила иск в суд от Versace. Поводом для конфликта стала копия легендарного платья Джей Ло, которое появилось на сайте масс-маркета.

Versace подали иск за создание аналога платья и ряда других вещей из новой коллекции. Они обвинили Fashion Nova в умышленном плагиате дизайнерской одежды. Скандальный бренд пока никоим образом не прокомментировал ситуацию. Поэтому пока неизвестно, будут ли судиться компании, смогут ли найти компромисс.

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Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Стиль и мода Дженнифер Лопес Versace Модные бренды
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