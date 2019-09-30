Веры, Надежды, Любови и Софии: лучшие картинки-поздравления

Поздравления в День Ангела Веры, Надежды и Любви / Фото из открытых источников

В последний день сентября верующие празднуют день Веры, Надежды, Любови и их матери Софии. Эти святые защищают жен и матерей. Именины отмечают все женщины, которые носят эти замечательные имена.