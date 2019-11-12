Вес может меняться ежемесячно, – Селена Гомес об изменениях в фигуре и критике в соцсетях

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Селена Гомес
Селена Гомес / Instagram / @selenagomez

Американская певица Селена Гомес в течение нескольких последних лет занимает первые места в списке самых популярных звезд в иінстаграме. Она неоднократно отказывалась публиковать что-либо в сети, впрочем, все равно натыкалась на критику относительно ее фигуры.

В новом интервью для ее подруги-журналистки Ракель Стивенс звезда рассказала, как стала жертвой бодишеймеров (людей, критикующих фигуру) из-за последствий волчанки.

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Что известно о болезни Селены Гомес?Селена Гомес страдает волчанкой по меньшей мере 6 лет. Впервые  неожиданные причины госпитализации облетели мировые СМИ в 2011 году, но только в 2013-м представители Гомес заявили, что певица уже несколько лет страдает волчанкой. В 2015-м Селена подтвердила диагноз и даже прошла курс химиотерапии, который не сразу дал эффект и почти довел ее до инсульта. В 2017 году артистке была трансплантирована одна почка, которую пожертвовала ее подруга Франсия Райса. На такое хирургическое вмешательство врачи пошли из-за последствий тяжелой болезни.

Одним из последствий болезни Гомес является избыточный вес, за который певицу нещадно критиковали в социальных сетях и желтой прессе. Звезда призналась, что комментарии такого характера ее сильно ранили в последние годы.

Я впервые столкнулась с бодишеймингом после того, как мой вес начал колебаться. У меня волчанка, у меня проблемы с почками и высокое давление, поэтому я имею дело со многими проблемами со здоровьем. Волчанка напрямую не влияет на набор веса, однако сочетание всех других факторов влияет. Есть лекарства, которые я должна принимать всю жизнь. Вес может меняться каждый месяц,
– заявила звезда.

После пережитой депрессии и критики интернет-пользователей Селена утверждает, что "очень счастлива жить своей жизнью", и она не видит необходимости делиться всем в социальных сетях.

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"Я не хочу жить прошлым. Я не хочу раскрывать перед всеми душу и знать, что другие говорят об этом... Самый главный урок, который я должна была вынести из всего этого – это уметь прощать людей, которые причинили мне боль. Надо уметь сочувствовать им", – подытожила Гомес.

Селена Гомес
Селена Гомес на интервью / Фото: Giving Back Generation 

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Теги: LifeStyle Звездные болезни Новости LifeStyle Селена Гомес
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