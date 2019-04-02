Веселье в коробке: Ирина Билык опубликовала забавный ролик с мужем и сыном

31 Читати новину українською
Ирина Билык опубликовала забавный ролик с мужем и сыном
Ирина Билык опубликовала забавный ролик с мужем и сыном / Instagram / @bilyk_iryna

Украинская певица Ирина Билык крайне редко делится с поклонниками кадрами со своими родными. Но пока ее коллеги делились впечатлениями от первого тура президентских выборов, артистка похвасталась забавным развлечением сына и мужа.

Перед камерой сама Ирина Билык не появилась, однако сняла небольшой ролик с родными. На видео видно, как ее муж Аслан Ахмадов вместе с 3-летним сыном Табризом весело проводят вместе время. Мальчик со звездным папой залезли в обычную картонную коробку, скрываясь от певицы.

Читайте также: Ирина Билык примерила корсет с прозрачной юбкой: фото

К милому видео Ирина Билык не оставила подписи, поставив лишь хэштеги и любящие емоджи. Кроме этого, весь ролик сопровождался песней из ее репертуара – "Малыш".

 

Ирина Билык впервые показала своего сына Табриза в апреле 2018 года. Певица вместе со своим мужем фотографом Асланом Ахмадовым и потомком приняли участие в стильной фотосессии для глянца. С тех пор в сети редко появляются кадры с малышом, а звездная мама не может удержаться от счастья.

Не меньший восторг от воспитания сына имеет и 46-летний Аслан Ахмадов. Перед днем ​​рождения мальчика он разместил щемящее сообщение, в котором признался, что теперь по-настоящему чувствует себя счастливым.

Нет слов, чтобы выразить всю мою любовь и благодарность за то счастье, которое мне дала прекрасная Ирина Билык. Мне всегда казалось, что могу представить себе все, что угодно... Один друг мне сказал, что когда у тебя рождается ребенок, ты чувствуешь себя так, словно твое сердце стало биться в другом теле. Теперь я понимаю как это!
– рассказал Аслан Ахмадов.

 

blog_ava
Кто кого поддержит во втором туре выборов: мнение политолога
сегодня
3322
Теги: LifeStyle Дети и несовершеннолетние Музыка Ирина Билык Звездные мамы
Источник: LifeStyle 24
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
1 апреля 15:03 День смеха: топ-6 розыгрышей голливудских звезд
794
Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
1 апреля 14:17 Куда пойти в Киеве в апреле: афиша самых интересных событий
124
Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
1 апреля 10:01 Голос страны 9: все участники шоу, которые сумели поразить звездных судей на кастинге
Юлія Михайлова 3691
Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
31 марта 19:11 Выборы президента 2019: как украинские звезды голосовали на участках – фото
4833
Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах
31 марта 14:08 Костюмы и скромные пальто: в каких нарядах украинские политики засветились на выборах
2413
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук