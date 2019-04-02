Веселье в коробке: Ирина Билык опубликовала забавный ролик с мужем и сыном

Украинская певица Ирина Билык крайне редко делится с поклонниками кадрами со своими родными. Но пока ее коллеги делились впечатлениями от первого тура президентских выборов, артистка похвасталась забавным развлечением сына и мужа.

Перед камерой сама Ирина Билык не появилась, однако сняла небольшой ролик с родными. На видео видно, как ее муж Аслан Ахмадов вместе с 3-летним сыном Табризом весело проводят вместе время. Мальчик со звездным папой залезли в обычную картонную коробку, скрываясь от певицы.

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К милому видео Ирина Билык не оставила подписи, поставив лишь хэштеги и любящие емоджи. Кроме этого, весь ролик сопровождался песней из ее репертуара – "Малыш".

Ирина Билык впервые показала своего сына Табриза в апреле 2018 года. Певица вместе со своим мужем фотографом Асланом Ахмадовым и потомком приняли участие в стильной фотосессии для глянца. С тех пор в сети редко появляются кадры с малышом, а звездная мама не может удержаться от счастья.

Не меньший восторг от воспитания сына имеет и 46-летний Аслан Ахмадов. Перед днем ​​рождения мальчика он разместил щемящее сообщение, в котором признался, что теперь по-настоящему чувствует себя счастливым.

Нет слов, чтобы выразить всю мою любовь и благодарность за то счастье, которое мне дала прекрасная Ирина Билык. Мне всегда казалось, что могу представить себе все, что угодно... Один друг мне сказал, что когда у тебя рождается ребенок, ты чувствуешь себя так, словно твое сердце стало биться в другом теле. Теперь я понимаю как это!

– рассказал Аслан Ахмадов.