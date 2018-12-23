Веселились по-детски: перед помолвкой Хайди Клум и Том Каулитц посетили Диснейленд
Звездная пара, которая наконец объявила о своем намерении жениться, посетила знаменитый Диснейленд накануне помолвки. Компанию Хайди Клум и Том Каулитц составили дети топ-модели и родной брат певца.
Видео, как звезды развлекались накануне Рождества в Диснейленде, Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram. Однако на отдых звездная пара отправилась не вдвоем. Компанию влюбленным составили дети модели и брат-близнец Тома Каулитца, Билл.
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На видео веселые знаменитости со своими родными развлекаются на фоне калифорнийского Диснейленда. Для прогулки волшебным местом Хайди и Том выбрали парный look. Они одели джинсовые куртки, брюки и красные шапки Санта-Клауса. Было только одно отличие – куртка топ-модели была с рисунками Микки-Мауса.
Большая компания весело провела время, звезды катались на аттракционах, гуляли красивыми местами Диснейленда, пили молочные коктейли и вели себя как дети.
Хайди Клум в Диснейленде/ Instagram / @tokiohotelclub
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram / @tokiohotelclub
Том Каулитц развлекается в Диснейленде/ Instagram / @tokiohotelclub
Компания развлекалась накануне Рождества / Instagram / @tokiohotelclub