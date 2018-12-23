Веселились по-детски: перед помолвкой Хайди Клум и Том Каулитц посетили Диснейленд

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Хайди Клум и Том Каулитц
Хайди Клум и Том Каулитц / Instagram/ @tokiohotelclub

Звездная пара, которая наконец объявила о своем намерении жениться, посетила знаменитый Диснейленд накануне помолвки. Компанию Хайди Клум и Том Каулитц составили дети топ-модели и родной брат певца.

Видео, как звезды развлекались накануне Рождества в Диснейленде, Хайди Клум опубликовала на своей странице в Instagram. Однако на отдых звездная пара отправилась не вдвоем. Компанию влюбленным составили дети модели и брат-близнец Тома Каулитца, Билл.

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На видео веселые знаменитости со своими родными развлекаются на фоне калифорнийского Диснейленда. Для прогулки волшебным местом Хайди и Том выбрали парный look. Они одели джинсовые куртки, брюки и красные шапки Санта-Клауса. Было только одно отличие – куртка топ-модели была с рисунками Микки-Мауса.

Большая компания весело провела время, звезды катались на аттракционах, гуляли красивыми местами Диснейленда, пили молочные коктейли и вели себя как дети.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Heidi Klum (@heidiklum)

 

Хайді Клум
Хайди Клум в Диснейленде​/ Instagram / @tokiohotelclub 

Хайді Клум
Хайди Клум и Том Каулитц​ / Instagram / @tokiohotelclub

Том Каулітц
Том Каулитц развлекается в Диснейленде​/ Instagram / @tokiohotelclub

Хайді Клум
Компания развлекалась накануне Рождества​ / Instagram / @tokiohotelclub
 

Теги: LifeStyle Мода Звездные мамы Звездные свадьбы Хайди Клум
Источник: 24 канал
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