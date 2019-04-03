Весенний образ: королева Елизавета II ошеломила ярким нарядом

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Королева Елизавета II на торжественном мероприятии
Королева Елизавета II на торжественном мероприятии / www.gettyimages.com

Пока немало голливудских звезд отдают предпочтение черному одеянию, 92-летняя королева Елизавета II дает своеобразный мастер-класс по подбору весенних образов.

Для очередного торжественного события королева Елизавета II подобрала из своего гардероба эффектный костюм голубого цвета. Наряд состоял из теплого платья и пиджака. По традиции, Ее Величество надела черные перчатки, которые она не снимала на протяжении всей встречи. Кроме этого, Елизавета II выбрала из своей коллекции волшебную брошь, украшения из жемчуга, черную лаковую сумку и туфли на устойчивых каблуках.

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Єлизавета ІІ
Королева Елизавета ІІ / Getty Images

В таком эффектном образе Ее Величество встречала гостей на торжественном приеме, посвященному 100-летию Национального совета волонтерских организаций. По информации Букингемского дворца,на встрече был особый британец – 87-летний пенсионер, который посвящает треть своего времени помощи другим. О волонтерстве он узнал во время визита в больницу West Suffolk, где навещал приятеля. С тех пор пенсионер активно сотрудничает с госпиталем.

Именно этот человек привлек внимание королевы Елизаветы II, которая мило побеседовала с ним. Соответствующим роликом поделились представители Букингемского дворца.

 

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Теги: LifeStyle Новости LifeStyle Королівська сім'я Елизавета II
Источник: LifeStyle 24
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