Вещи погибшего солиста The Prodigy продадут на аукционе: известна причина

Представители солиста группы The Prodigy Кита Флинта, который совершил самоубийство в марте 2019 года, заявили, что личные вещи артиста выставлены на продажу. Все средства с аукциона пойдут на ликвидацию многочисленных долгов певца.

Согласно анонсу аукционного дома Cheffins Fine Art, что в Великобритании, продажа вещей Кита Флинта состоится 7 ноября 2019 года. Среди предложенных лотов – одежда и украшения, в которых солист The Prodigy выступал на концертах, его кровать со ступеньками и стальным готическим убранством, элементы декора и музыкальные награды.

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На аукционе будет немало интересных вещей, которые дают представление о личной жизни Кита и подчеркивают разницу между его сценическим образом и жизнью,

– рассказал директор аукционного дома Мартин Миллард.

Личные вещи Кита Флинта, выставленные на аукцион / Cheffins Fine Art

Известно, что решение о продаже личных вещей Кита Флинта было вынужденным. Артист после смерти оставил немало долгов и неуплаченные налоги на сумму 8 миллионов долларов. Незадолго до самоубийства солист The Prodigy планировал продать собственный паб с названием The Leather Bottle и имение. По данным западных СМИ, заведение было неприбыльным и принесло Киту Флинту долг в размере 600 тысяч долларов.

Что известно о смерти Кита Флинта?

4 марта 2019 года тело 49-летнего Кита Флинта нашли в его собственном имении в Норт Энд в британском графстве Эссекс. Легендарный артист, возглавлявший группу The Prodigy, повесился в одной из комнат дома. Прощание с артистом прошло в Великобритании, а на улицу города вышли сотни поклонников.



По словам инсайдеров, Кит Флинт ушел из жизни из-за развода с его женой – моделью Маюми Кай. Судебный процесс завершился за несколько дней до самоубийства. После окончательного разрыва отношений Флинт впал в глубокую депрессию и снова начал употреблять наркотики.

Что известно о жизни и смерти Кита Флинта – смотрите в видео: