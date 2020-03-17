"Вестсайдская история": появились захватывающие кадры фильма Стивена Спилберга

Пока весь Голливуд находится на карантине из-за коронавируса, авторы фильма "Вестсайдская история" подогрели интерес к новинке кино. В сети они показали захватывающие кадры, сделанные на съемочной площадке.

Как сообщает Vanity Fair, режиссером "Вестсайдской истории" выступил знаменитый Стивен Спилберг, который мастерски воплотил историю Ромео и Джульетты в новом мюзикле. Известно, что съемки фильма уже завершены, поэтому никого из актеров не подвергают опасности, продолжая работу во время пандемии.

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Фильм уже приковал внимание тысяч киноманов. Все потому, что сценарий к нему создал лауреат Пулитцеровской премии Тони Кушнер. Хореографию к мюзиклу ставил не менее выдающийся Джастин Пек, который может похвастаться премией "Тони". Поэтому новинке кино уже прогнозируют огромный успех в прокате.

Сюжет фильма основан на знаменитой истории любви, которую написал Уильям Шекспир. Однако авторы "Вестсайдской истории" решили перенести современных Ромео и Джульетту в Нью-Йорк ХХ века. Улицы мегаполиса контролируют банды, враждующие между собой и часто совершающие расправу. На фоне спора Мария влюбляется в Тони. Пара, конечно же, происходит из враждующих банд, поэтому отношения изначально обречены.

Главные роли в фильме сыграли:

Энсель Эльгорт

Рейчел Зеглер

Рита Морено

Дэвид Альварес

Сейчас в сети появились первые кадры, которые покорили киноманов. Премьера мюзикла "Вестсайдская история" запланирована на 18 декабря 2020 года.

"Вестсайдская история": первые фото / Vanity Fair