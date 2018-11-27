"Вествуд: панк, икона, активистка": в Киеве покажут фильм о 77-летнем легендарном дизайнере

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Вивьен Вествуд
Вивьен Вествуд / www.gettyimages.com

77-летняя британская дизайнер и модельер Вивьен Вествуд снялась в документальной ленте о себе "Вествуд: панк, икона, активистка". Что интересно, для этого основательница панк-движения в Лондоне выдвинула свое условие перед съемками.

В работе "Вествуд: панк, икона, активистка" говорится об основании бренда Вивьен Вествуд. Однако большая часть фильма, по просьбе дизайнера, должна быть посвящена ее участию в экологических движениях.

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Так, дизайнер хочет в очередной раз продемонстрировать то, что деньги интересуют ее в последнюю очередь, а прежде всего она осознает ответственность перед планетой и природой.

вівьєн вествуд
Вивьен Вествуд / Getty Images

Известно, что фильм выходит в украинский прокат 6 декабря.

Вествуд: панк, икона, активистка: смотрите трейлер фильма

 

Теги: Кино LifeStyle Мода
Источник: 24 канал
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