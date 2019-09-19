Ветераны АТО показали трогательное представление: фото и видео

Участники боевых действий на Донбассе перевоплотились в актеров и приняли участие в особом спектакле "Голоса". Показы уже состоялись в Ивано-Франковске и Львове.

В спектакле режиссера Евгения Степаненко война похожа на танец аркан, где выжить возможно только в команде. Раненый выпадает из круга, кто-то возвращается, а кто-то нет. Участие в действе приняли АТОшники из разных регионов Украины. Каждый из них имеет свою историю, а своими переживаниями поделились со зрителями.

К слову: Журналист и ветеран АТО в своей книге "Каратели" расскажет правду о войне

Главный месседж спектакля – достучаться до общества и напомнить, что в стране идет война.



В спектакле война как танец аркан, где выжить возможно только в команде



Участие в спектакле приняли ветераны АТО

Спектакль "Голоса" – это результат реабилитационного театрального тренинга для участников войны. Им бойцы имеют возможность выговорить наболевшее.

"Я работаю в жанре документального театра, там не может быть лжи или придуманных историй, там не может быть текстов чужих людей. Это спектакль о жизни, только немножко ускоренную", – сказал Степаненко.



Бойцы поделились своими переживаниями о войне

Если хоть один человек отсюда выйдет немного переосмысленным, то мы свое дело сделали. Я хочу донести. Потому что у нас очень много людей, которые не понимают, что творится. Просто закопали, умер, а дальше о погоде. Я не хочу так жить, я не хочу такого общества,

– отметил младший сержант Вооруженных сил Украины Роман Гребенюк.

Авторы проекта "Голоса" планируют повезти спектакль и в другие города Украины, если насобирают нужное количество денег.