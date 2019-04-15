Везде была кровь, – актер Бенедикт Камбербэтч на автомобиле сбил пенсионера

Голливудский актер Бенедикт Камбербэтч, известный по участию в популярном сериале "Шерлок" (Sherlock), попал в ДТП. Его элитное авто сбило пенсионера.

Как сообщает The Sun, авария произошла на британском острове Уайт. Бенедикт Камбербэтч на своем зеленом автомобиле Lamborghini Urus сбил 63-летнего пенсионера Майкла Лоуренса.

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По словам очевидцев, рыбак ехал на велосипеде, как неожиданно на дороге появилось авто. Удар пришелся на руку пенсионера, поэтому после столкновения на дороге было немало крови. Бенедикт Камбербэтч сразу взялся оказывать помощь британцу.

Он (Майкл Лоуренс, – LifeStyle 24) был на своем новом велосипеде, когда автомобиль неожиданно появился на дороге. Удар пришелся на предплечье и едва не разбил его. Майклу почти разорвало руку. Везде была кровь,

– рассказал друг рыбака, который видел ДТП.

Сначала пенсионер не узнал Бенедикта Камбербэтча, поскольку тот был в кепке. По словам очевидца, кинозвезда отдал чистую футболку пенсионеру и бутылку воды, после чего предложил Майклу Лоуренсу отвезти его в госпиталь. Вероятно, это предложение потерпевший таки принял, поскольку травма руки была сложной.

Известно, что мужчины решили не сообщать о ДТП в полицию и уладить дело самостоятельно. Для этого Бенедикт Камбербэтч обменялся с пенсионером номерами телефона. Представители актера не комментируют аварию.

Кто такой Бенедикт Камбербэтч? Один из самых известных британских актеров, который в 42 года может похвастаться успешной карьерой. Бенедикт Камбербэтч сыграл главные роли в кинолентах "Доктор Стрэндж", "Игра в имитацию", "Звездный путь: Возмездие", "Патрик Мелроуз", "Шпион, выйди вон" и др. Но самую большую славу актеру принесла роль легендарного сыщика в сериале "Шерлок".



Что касается личной жизни, то Бенедикт Камбербэтч не любит раскрывать детали. Родители кинозвезды рассказали, что в 2015 году он женился на Софи Хантер, с которой воспитывает двоих детей. Сейчас пара ожидает появления третьего потомка.