Везде вместе: Моника Беллуччи и ее возлюбленный Николас Лефевр пришли на благотворительный вечер

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Моника Беллуччи и ее возлюбленный Николас Лефевр
Моника Беллуччи и ее возлюбленный Николас Лефевр / Instagram / @vk_monica_bellucci

После заявления об отношениях 54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи и ее 36-летний бойфренд Николас Лефевр на всех светских мероприятиях появляются вместе. На днях звездная пара посетила благотворительный вечер в Мадриде.

Руководство популярного журнала Elle устроило благотворительный вечер в столице Испании, на который пришло немало мировых знаменитостей. В списке приглашенных на испанскую вечеринку были Моника Беллуччи и Николас Лефевр.

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Влюбленные появились на красной дорожке в безупречных нарядах и, как всегда, выглядели очень счастливыми. Еще бы! На 54-летней Монике Беллуччи было роскошное платье в яркие цветы от Dolce & Gabbana. А ее избранник предпочел классический образ – черный смокинг и белая рубашка сделали его внешний вид необычайно элегантным.

Моніка Беллучі з бойфрендом
Моника Беллуччи с бойфрендом / Instagram / @vk_monica_bellucci

Моніка Беллучі та її бойфренд
Моника Беллуччи и Николас Лефевр / Instagram / @vk_monica_bellucci
 

Моніка Беллуччі
Моника Беллуччи / Instagram / @vk_monica_bellucci

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Теги: LifeStyle Звездные романы Моника Беллуччи
Источник: LifeStyle 24
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