Везде вместе: Моника Беллуччи и ее возлюбленный Николас Лефевр пришли на благотворительный вечер

После заявления об отношениях 54-летняя итальянская актриса Моника Беллуччи и ее 36-летний бойфренд Николас Лефевр на всех светских мероприятиях появляются вместе. На днях звездная пара посетила благотворительный вечер в Мадриде.

Руководство популярного журнала Elle устроило благотворительный вечер в столице Испании, на который пришло немало мировых знаменитостей. В списке приглашенных на испанскую вечеринку были Моника Беллуччи и Николас Лефевр.

Читайте также: Моника Беллуччи кардинально сменила имидж для глянца: фото

Влюбленные появились на красной дорожке в безупречных нарядах и, как всегда, выглядели очень счастливыми. Еще бы! На 54-летней Монике Беллуччи было роскошное платье в яркие цветы от Dolce & Gabbana. А ее избранник предпочел классический образ – черный смокинг и белая рубашка сделали его внешний вид необычайно элегантным.



Моника Беллуччи с бойфрендом / Instagram / @vk_monica_bellucci



Моника Беллуччи и Николас Лефевр / Instagram / @vk_monica_bellucci





Моника Беллуччи / Instagram / @vk_monica_bellucci